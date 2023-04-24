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الحملمصاعب وحواجز تتضاعف هذا اليوم، إيّاك أن تيأس، وحتى لو تعرّضت لاستفزاز، لا ترد عليه باستفزاز آخر.الثورلا يناسبك هذا اليوم، بل قد يولّد انفعالات شديدة وردود فعل عنيفة، وتتأزم الأمور بعض الشيء نتيجة تدخلات خارجية مغرضة.الجوزاءيحمل هذا اليوم إيجابيات بسبب أحداث تخصّ بعض الشركاء أو الاصدقاء أو الأفرقاء.السرطانتنتفض على أمر أُخفي عنك أو على سرّ لم تطّلع عليه، وتناقش أمراً جديّاً جدّاً يتوقف مصيرك على نتائجه.الأسديحمل هذا اليوم ردود فعل كثيرة تتعلق بحياتك المهنية، وتنجح في استيعابها وإيضاح الكثير من الغموض الذي كان يعتري العلاقة مع بعض الزملاء.العذراءتتسلط عليك الأنظار اليوم، وقد تجد نفسك أمام استحقاقات مهمّة قد تبدّل مجرى حياتك المهنية وتجعلك من المتفوقين في مجالك المهني.الميزانمن الحكمة تدارك الأحداث لمنع حصول الأزمات، خُذ حذرك واعمل كل ما في وسعك لمقاومة السلبيات بالإيجابيات.العقربيشير هذا اليوم الى بلبلة مهنية يكون لأحد الزملاء دور فيها، لكنها سرعان ما تزول، وتثبت للجميع أنك صاحب نية صافية وقلب طيب.القوسأجّل كل قرار حاسم، ويتحدث هذا اليوم عن مشروع خلاّق أو عن قضية جيدة تكون باباً لدخول مشاريع مهمة جداً.الجدييتحدث هذا اليوم عن تغييرات وعن ضرورة إيجاد تسويات على أثر بعض الظروف الطارئة التي عكرت مزاجك المهني.الدلويجعلك هذا اليوم تعالج قضية أو شراكة معينة، وتهتم أيضاً بشؤون عائلية ملحّة وقد تتداخل الظروف بعضها ببعض.الحوتالقمر في برجك يثير فضولك من أجل توسيع الآفاق، وتكسب أرباحاً غير متوقعة وانتبه من ضلوع بعض الزملاء في عمليات مشبوهة. (السومرية)