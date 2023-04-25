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مشهد خطف القلوب... طفل سوداني يغفو بين أحضان مجندة سعودية

Lebanon 24
25-04-2023 | 02:00
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في صورة مثّلت أسمى معاني الإنسانية والتلاحم البشري، ظهرت مجندة سعودية من منسوبات وزارة الدفاع وهي تحتضن طفلاً صغيراً قادماً على متن سفينة الإجلاء السعودية من السودان إلى جدة.

فقد انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بالصورة التي ظهرت فيها المجندة حاملة الصغير، أثناء ترتيب عمليات إجلاء الرعايا الواصلين من السودان على خلفية المعارك التي تدور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
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وبينما لم تعرف تفاصيل أكثر، إلا أن صورة المجندة غدت حديث وسائل التواصل الاجتماعي والأوساط السعودية خلال الساعات القليلة الماضية.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت الاثنين، أن السعودية أجلت 356 شخصاً من 26 جنسية من السودان منذ بداية عمليات الإجلاء.

كما ذكرت أنه تم إجلاء 10 من مواطنيها في السفينة السعودية التي رست بجدة.

وأكدت أنها أجلت 189 شخصا من رعايا الدول العربية والأجنبية.

إلى ذلك، وصل عدد الرعايا الذين أجلتهم السعودية من السودان خلال الأيام الماضية 356 شخصاً، بينهم 101 سعودي و255 ينتمون لـ26 جنسية أخرى.

أما الصورة، فخطفت القلوب حاصدة مئات الإعجابات والمشاركات، وسط ثناء كبير لما قامت به المجندة من عمل إنساني.(العربية) 
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