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فارس توفي بعد سقوطه عن صهوة جواده أثناء سباق!

Lebanon 24
25-04-2023 | 06:16
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لفتت إدارة سباق راسينغ فيكتوريا في أستراليا إلى ان الفارس دين هولاند توفي متأثراً بجروح أصيب بها إثر سقوطه عن صهوة جواده خلال سباق في ولاية فيكتوريا يوم الاثنين.

وقالت إدارة سباق الخيل بالولاية إن هولاند، 34 عاما، كان أحد فارسين سقطا في السباق الافتتاحي.
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وعالج مسعفون هولاند، لكنه توفي في موقع الحادث، بينما تجاوز الفارس الآخر إصابته الخطيرة.

وقال أندرو جونز، الرئيس التنفيذي لراسينغ فيكتوريا في بيان ”كان حادثا مأساويا اليوم ونحن جميعا نشعر بصدمة وحزن عميقين لوفاة دين. لقد كان فارسا موهوبا خفيف الوزن، وكان يحظى باحترام كبير وسط أقرانه. وفاة دين أمر مفجع للجميع في سباقات فيكتوريا والرياضة على الصعيد الوطني".

بدأ هولاند مسيرته عام 2005 وحصل على أول بطولة في كانون الثاني 2006 .
 
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