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برجك اليوم

Lebanon 24
25-04-2023 | 23:00
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الحمل
تعيش يوم ناجحا يتناسب معك، وقد يحمل إليك نصيحة تأخذ بها، وتستفيد من تطورات تحصل لكن عليك أن تتحفظ جداً
الثور
يوم متقلب جدا قد يحيي بعض الماضي ويثير بعض الشغب ويولد احتقاناً في حياتك أو حيرة والكذب لن يفيدك بشيء
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الجوزاء
تعيش يوما مناسبا جداً يجعلك متحمساً لقضية، ويشير إلى ربح أو ازدهار وإلى تقدم في ما تُقدم عليه
السرطان
يتحدث هذا اليوم عن وضع مهني وانشغالات كثيرة وعن تحقيق لرغبة، وتحصد ثمار جهودك أكثر ممّا تتوقع وتفرح بالنتائج
العذراء
يتحدث هذا اليوم عن خضّة ما في مجالك المالي والمادي تخرج منها قوياً، وربما تكون لمصلحتك
الميزان
يدعوك هذا اليوم إلى الاسترخاء والتمتع ببعض الملذات، وإلى تلطيف المناخ لأنك أنت صاحب الذبذبات السلبية
العقرب
يوم ضاغط يحذر من السكوت عن خطا، ويطلب إليك التصرف بأناة وانتباه وعدم التسرع في اتخاذ قرار لئلا تخسر كل ما بنيته في لحظة
القوس
يوم متقلب يثير مسألة مالية ويتحدث عن حل لها أو عن عملية استثمارية تقلقك قليلاً، مطلوب منك الصبر والتروي وعدم الخوض في مغامرة
الجدي
يحمل هذا اليوم تغييراً أو عرضاً، فمارس المنتقل إلى برجك يبعث في نفسك الحماسة، لكن انتبه من بعض التهور
الدلو
يوم جيد يشكل بالنسبة إليك دعماً ونقطة انطلاق ودفعاً إلى الأمام ، ما يحدث بعض التغييرات المهمة ويوفر لك طاقة وظروفاً مناسبة
الحوت
حتى لو عاكستك الظروف ثابر وكرّر المحاولات البنّاءة، تذكّر أنّه يوم جميل ولا يجوز ضرب طموحاتك وآمالك عرض الحائط
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