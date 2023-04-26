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ثُعبان لدغه أثناء جلوسه في مرحاض منزله.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
26-04-2023 | 02:00
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في حادثة غريبة، تعرّض رجل للدغ من ثعبان أثناء جلوسه في مرحاضه في نونثابوري في تايلاند.

وبحسب التقارير الواردة، تسلل الثعبان إلى نظام السباكة في منزل الرجل.

وانتهى المطاف بالرجل التايلندي والذي يدعى Witoon Sonapoon في غرفة الطوارئ بعد الحادث. لكن لحسن الحظ ، لم تكن لدغة الثعبان خطيرة وعاد إلى منزله بسرعة.(بلجيكا 24)
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