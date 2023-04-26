بسبب وحيد القرن.. مليونير يبحث عن "خلفٍ" له!

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قرر الجنوب إفريقي جون هيوم المدافع عن حيوانات وحيد القرن، التخلي عن هذه القضية وتنظيم مزاد هذا الأسبوع على أكبر مزرعة في العالم لتربية هذه الأنواع المهددة بالانقراض.وقال هيوم (81 عامًا) ساخرًا خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس "لم يبق لدي أي شيء، بإستثناء 2000 وحيد قرن و8 آلاف هكتار من الأراضي".وتعد جنوب إفريقيا موطنًا لحوالى 80 في المئة من حيوانات وحيد القرن في العالم. لكن البلاد أصبحت بؤرة ساخنة للصيد الجائر الذي يغذيه الطلب من آسيا حيث تستخدم قرونها في الطب التقليدي.والعام الماضي، قتل نحو 450 من وحيد القرن في جنوب إفريقيا، وهو رقم أقل بقليل من العام السابق وفقا للحكومة رغم الإجراءات الصارمة التي فرضت لمكافحة الصيد الجائر في المتنزّهات الوطنية مثل حديقة كروغر.ويقدر جون هيوم أنه على مر السنوات، أنفق 150 مليون دولار على مشروعه الطموح لإنقاذ هذه الثدييات الكبيرة التي وقع في حبها صدفة.وقال: "بالنسبة إلى وحيد القرن، كان الأمر يستحق ذلك بالتأكيد. عدد حيوانات وحيد القرن الآن أكثر مما كان عليه عندما بدأت المشروع"، مضيفًا: "صرفت كل المدخرات التي جمعتها طيلة حياتي في محاولة لإنقاذ هذه الحيوانات على مدى 30 عامًا. لقد نفدت كل نقودي" كما أوضح رجل الأعمال المتقاعد الذي جنى ثروته من السياحة.(lbci)