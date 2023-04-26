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مطعم يتباهى بقلي البرغر بزيت عمره قرن!

Lebanon 24
26-04-2023 | 11:00
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يفخر مطعم "داير برغر" في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأميركية، بأنه لا يزال يستخدم نفس الزيت منذ عام 1912 أي أكثر من مائة عام، معتبرًا أن ذلك "سر جودة البرغر"، مع العلم أن الطب ينصح بشكل عام بعدم استخدام زيت القلي لأكثر من مرة، لما قد يسببه من أضرار صحية.
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مالك المطعم كيندال روبرتسون، قال في حديثه لـ "CNN" إنه :يتم تتبيل الزيت وتصفيته يوميًا، لكنه لا يزال يحتوي على جزيئات من عام 1912.. نحن مشهورون بزيتنا".
ويذكر المطعم على موقعة الإلكتروني أنه ومنذ أن أسس "إلمر دوك" المطعم في عام 1912، بدأ في عملية تطوير طهي سرية للبرغر المشهور عالميًا، مؤكداً أن السر يكمن في زيت الطهى المستخدم منذ تلك الفترة. ورغم شراء المطعم في 1935 من قبل "Kahn Aaron" إلا أنه احتفظ بنفس الطريقة في الطهي.
وذكر عدد من متناولي الطعام أن طريقة الطهي غير التقليدية تضيف للمنتج النهائي، من خلال اختلاط عصارة البرجر المتواجدة في الزيت مع البرغر المطهي مما يضيف له نكهة مميزة.
وأكد مالك المطعم أن بداية الأمر كان في عام 1912 حين نسى أحد العاملين تغيير الزيت، وفي صباح اليوم التالي مع توافد الزبائن بدأ المطعم في طهى الشرائح البرغر في نفس الزيت المتروك من الليلة الماضية، وتفجأ مالك المطعم بتقييمات الزبائن والذين وصفوا البرغر بأنه "أفضل برجر تناولوه في حياتهم"، لتستمر القصة على هذا النحو حتى يومنا هذا.
 
 
ولفت الى أن المطعم ليس لديه شواية لطهي البرغر بل يقوم بقلي شرائح البرغر في الزيت التي يتم تقطيره منذ 100 عام.

 
 
في المقابل، أكد آخرون أن الزيت المستخدم ليس من 100 عام كما يزعم المطعم لكن يتم إضافة زيت جديد كل يوم على الزيت القديم، مما يجعل متناول الطعام لا يأكل زيت عمره مائة عام بنسبة 100%، وفق ما ذكر "على جانب الطريق أميركا- Roadside America " وهي مدونة أميركية لاكتشاف المعالم السياحية في البلاد. (العربية)
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