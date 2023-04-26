مشهد مخيف.. طفل مصاب بالتوحد يتنقل على سكة حديد مكهربة بين القطارات!

تم إنقاذ طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصاب بالتوحد من قبل عمال السكك الحديدية الذين رأوه يتسلق مسارات مكهربة على ضفاف نهر هدسون في نيويورك.

وكان قد رُصد الطفل الصغير لأول مرة من قبل مهندس في قطار يسافر جنوباً على طول مسارات مترو نورث المجاورة بسرعة نحو 70 ميلاً في الساعة.

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وقام المهندس على الفور بإصدار مكالمة طوارئ لقطار يقترب من الشمال والذي توقف بعد ذلك، مما سمح لقائد من هذا القطار بالركض على القضبان وإنقاذ الطفل.

وعندما وصل القطار، رأى السائق الطفل يتسلق السكة الثالثة التي تعمل بالطاقة والتي يمكن أن تكون مميتة وهي محمية فقط بغطاء خشبي، لكن الطفل لم يصب بجروح، وبمجرد أن استقل القطار، تم لم شمله مع والدته في المحطة.

وقالت والدته إنها كانت تبحث عنه لأكثر من ساعة وإنها أدارت ظهرها للحظة فقط بينما كان يلعب في الحديقة. (العربية)