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خاتم زواج ذكي يتيح لك الشعور بنبض قلب شريكك في الوقت الفعلي!

Lebanon 24
26-04-2023 | 16:00
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إذا كنت تتساءل دائمًا عن سبب عدم رد شريكك على رسائلك، فقد يكون الخاتم الذكي الذي يطمئنك أنه لا يزال على قيد الحياة هو الحل الوحيد.

ويتيح خاتم HB بقيمة 400 جنيه إسترليني الشعور بنبض قلب شريكك في الوقت الفعلي بمجرد النقر عليه مرتين.
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وما دام هاتف شريكك متصلا بالإنترنت، سينبض الخاتم بنفس نمط قلب شريكك. كما أنه يومض خطا أحمر حول الحافة لتحريك نبضات القلب مثل مخطط كهربية القلب بالمستشفى، ما يجعله بديلا لخاتم الزواج الذهبي الكلاسيكي.

ويأتي ذلك بعد تقديم خاتم ذكي جديد للنساء يراقب دورات الحيض وأنماط النوم لدى مرتديها.

ويأتي الخاتم القابل لإعادة الشحن من صنع شركة تشيكية تسمى The Touch.

ويكتشف خاتم HB نبض مرتديه وينقل هذه المعلومات إلى تطبيق مصاحب.

ونظرا لأنه يمكن توصيل اثنين من مرتدي الخواتم عبر التطبيق، يمكن لكل مستخدم النقر نقرا مزدوجا على خاتمه ليرى نبضات قلب الآخر ويشعر بها. ونبضات القلب هي قراءات في الوقت الفعلي، ما لم يكن مرتديها الآخر غير متصل بالإنترنت (في هذه الحالة سيكون نبض القلب منذ آخر مرة كان فيها متصلا بالإنترنت).

ويأتي الخاتم في مجموعة من الألوان، بما في ذلك الذهبي والوردي والأسود. (روسيا اليوم) 
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