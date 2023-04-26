Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
26-04-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1061061-638181701374013599.png
Doc-P-1061061-638181701374013599.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
قدرتك على التكيف مع كل الأجواء من شأنها أن تسهم في فرض وجهة نظرك، وهذا سيضعك تحت الأضواء
الثور
خفف من التشنّج والغيرة وحاول أن تجد الحلول بهدوء، قد تشكك في بعضهم أو تعيش خيبة تتعلق بعلاقة ناشئة
Advertisement
الجوزاء
ضغوط العمل تتزايد بعد أن أصبحت في موقع المسؤولية، فكن حذراً لتحمّل المزيد من الأعباء والمسؤوليات التي ستلقى على عاتقك
السرطان
كثرة التفكير لها انعكاسات سلبية على الصعيد العملي، فحاول أن تكون أكثر تركيزاً لتقديم أداء أفضل في مجالك المهني
الأسد
يُكشف الغطاء عن بعض المناورات ما يدعوك إلى التفكير قبل التفوّه بأي كلمة، واختيار العبارات المناسبة التي يمكن أن تقنع بها الجميع
العذراء
القمر الجديد في برج الحمل قد يثير مشكلة مع أحد الزملاء، وخصوصاً إذا تم اجتماع مهني أو عائلي لبحث بعض التفاصيل
الميزان
تمالك أعصابك وقدّم بعض التنازلات، وإلاّ فمن المستحسن ألاّ تشارك إطلاقاً في أي نقاش لأنك لن تستوعب ما يقال وتنفعل
العقرب
تشعر بقوة كبيرة لاختراق الحواجز والحصول على الدعم المطلوب، تبرز في الضوء، ويحمل إليك هذا اليوم مركزاً جديداً
القوس
تكتسب الطاقة المميزة فتعيش انسجاماً وتناغماً وتواكب الأحداث بانفتاح، فأنت بطبعك اجتماعي وترحّب بالفرص على أنواعها
الجدي
 اضبط انفعالاتك وخصوصاً اذا طرأت قضايا قانونية اربكتك، ويخبئ لك هذا اليوم مشروعاً ومفاجأة مذهلة
الدلو
تتخلص من تراجع في المعنويات، وتستعيد بعض الأرباح والحيوية، وتنجح في أعمالك بحصد النجاح
الحوت
تحرّك بعزم وابدِ تفاؤلاً ونضجاً وكفاءة، بوسعك التعويض عن التأخير والخسائر شرط معرفة انتقاء الأشخاص الملائمين
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:35 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2023-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2023-04-26
11:00 | 2023-04-26
09:49 | 2023-04-26
09:38 | 2023-04-26
08:22 | 2023-04-26
08:00 | 2023-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website