Advertisement

منوعات

عنكبوت ينسج شبكته في أذن امرأة ويعيش فيها!

Lebanon 24
27-04-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1061107-638181805718880511.jpg
Doc-P-1061107-638181805718880511.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أزال عدد من الأطباء شبكة عنكبوت مروعة تعيش في أذن امرأة بأحد مستشفيات الصين.
وبدأت القصة عندما شعرت المرأة بطنين في أذنها، وعلى إثره توجهت إلى المستشفى لمعرفة السبب، لكن المسعفين في مستشفى مقاطعة هويدونغ الشعبية بمقاطعة سيتشوان سرعان ما أدركوا أن الأصوات والألم الغريبين قادمان من العنكبوت، وهو يستقر في أذنها، بحسب تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية.
Advertisement

 
وعندما أنزل الطبيب منظار الأذن لأسفل أذن السيدة، ليجد طبلة أذن مزيفة ينسجها عنكبوت.
 
وبينما بدأ الطبيب بتقشير تلك الشبكة وتنظيف الأذن، اندفع عنكبوت المرعب وهاجم المنظار.


بدوره، قال الطبيب من قسم طب الأنف والأذن والحنجرة، هان شينغ لونغ، لوسائل الإعلام المحلية إن "النسيج الذي صنعه العنكبوت يشبه إلى حد بعيد طبلة الأذن".

وأضاف "عندما دخل منظار الأذن لأول مرة، لم يتم العثور على أي شيء غير طبيعي"، لكن "عندما تنظر عن كثب يبدو أن هناك شيئاً ما يتحرك في الأسفل. لقد دفعت شبكة العنكبوت جانباً، كانت على وشك الفرار، لكن تم إزالتها في النهاية بسلاسة".
ولحسن حظ المرأة، لم يكن العنكبوت ساماً، ولم تتعرض سوى لأضرار طفيفة في قناة أذنها. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2023-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2023-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2023-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:11 | 2023-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:30 | 2023-04-27
14:00 | 2023-04-27
12:09 | 2023-04-27
11:00 | 2023-04-27
08:00 | 2023-04-27
05:00 | 2023-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website