عنكبوت ينسج شبكته في أذن امرأة ويعيش فيها!

أزال عدد من الأطباء شبكة عنكبوت مروعة تعيش في أذن امرأة بأحد مستشفيات الصين.



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وبدأت القصة عندما شعرت المرأة بطنين في أذنها، وعلى إثره توجهت إلى المستشفى لمعرفة السبب، لكن المسعفين في مستشفى مقاطعة هويدونغ الشعبية بمقاطعة سيتشوان سرعان ما أدركوا أن الأصوات والألم الغريبين قادمان من العنكبوت، وهو يستقر في أذنها، بحسب تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وعندما أنزل الطبيب منظار الأذن لأسفل أذن السيدة، ليجد طبلة أذن مزيفة ينسجها عنكبوت.

وبينما بدأ الطبيب بتقشير تلك الشبكة وتنظيف الأذن، اندفع عنكبوت المرعب وهاجم المنظار.





بدوره، قال الطبيب من قسم طب الأنف والأذن والحنجرة، هان شينغ لونغ، لوسائل الإعلام المحلية إن "النسيج الذي صنعه العنكبوت يشبه إلى حد بعيد طبلة الأذن".



وأضاف "عندما دخل منظار الأذن لأول مرة، لم يتم العثور على أي شيء غير طبيعي"، لكن "عندما تنظر عن كثب يبدو أن هناك شيئاً ما يتحرك في الأسفل. لقد دفعت شبكة العنكبوت جانباً، كانت على وشك الفرار، لكن تم إزالتها في النهاية بسلاسة".

ولحسن حظ المرأة، لم يكن العنكبوت ساماً، ولم تتعرض سوى لأضرار طفيفة في قناة أذنها. (العربية)