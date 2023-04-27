شاهد.. المذيع الشهير يتهم الساسة الأميركيين بالتكتم على "قضايا مهمة"

اتهم مقدم البرامج السابق في قناة "فوكس نيوز" تاكر كارلسون السلطات الأميركية والساسة من كلا أكبر حزبين أميركيين بالتكتم على القضايا المهمة المتعلقة بمستقبل البلاد.

ونشر كارلسون مقطع فيديو في صفحته على "تويتر" قال فيه إن وسائل الإعلام الأميركية تعير اهتماما كبيرا لمناقشة القضايا "التي لا معنى لها وغير ذات صلة".

وأضاف: "في الوقت ذاته لا تناقش القضايا المهمة بالتأكيد التي ستحدد مستقبلنا مثل الحرب والحريات المدنية واتجاهات العلم الجديدة والتغيرات الديموغرافية، وسلطة الشركات الكبيرة والموارد الطبيعية"، مؤكداً أن "بحث هذه المسائل ممنوع في وسائل الإعلام الأميركية".

Good evening pic.twitter.com/SPrsYKWKCE — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) April 27, 2023 Advertisement

وتابع: "توصل كلا الحزبين السياسيين وممولوهما إلى اتفاق حول ما هو المفيد بالنسبة لهم واتفقوا على منع بحث هذه المسائل"، مشيرا إلى أنه يتكون في هذه الحالة انطباع بأن الولايات المتحدة "دولة ذات حزب واحد".



وقال: "إنه أمر محزن، لكنه لن يكون دائما على هذا النحو"، مشددا على أن "الحقيقة ستسود".







والإثنين الماضي، أعلنت "فوكس نيوز" طرد المذيع اليميني تاكر كارلسون، معربة عن شكرها له على "خدمته للشبكة كمضيف وقبل ذلك كمساهم"، لافتة إلى أن آخر حلقة من برنامجه كانت الجمعة، في حين لم تقدم تفسيرا لما حدث.

كما رفض كارلسون التعليق عن الأمر، وقال مصدر لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن قرار الطرد تم اتخاذه مساء الجمعة، من قبل الرئيس التنفيذي لشركة فوكس، لاتشلان مردوخ، والرئيسة التنفيذية لـ"فوكس نيوز" سوزان سكوت.





ويحظى كارلسون بسمعة غير جيدة في الولايات المتحدة، بسبب آرائه التي وُصفت بالعنصرية، خاصة في ظل تطرقه لنظريات المؤامرة.

بالرغم من ذلك، خلال الفترة التي قضاها كمذيع في وقت الذروة على قناة "فوكس نيوز"، أصبح كارلسون أحد أكثر الشخصيات نفوذا داخل الحزب الجمهوري. وحرص المشرعون الجمهوريون على نيل رضا كارلسون، ووافق الرئيس السابق دونالد ترامب على منحه المقابلة الأولى في وقت سابق من هذا الشهر، بعد اتهامه في نيويورك.

وكان قد دفع كارلسون نفسه إلى النجومية في السنوات الأخيرة من خلال كونه من كبار المروجين لنظريات المؤامرة والخطاب الراديكالي.

ولم يكتفِ الرجل بزرع الشكوك مرارا حول شرعية انتخابات 2020 الرئاسية، بل روج أيضا لنظريات المؤامرة حول لقاحات كوفيد-19 والهجوم على مبنى الكابيتول. (الوكالة الوطنية)