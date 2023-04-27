22
o
بيروت
22
o
طرابلس
28
o
صور
22
o
جبيل
8
o
صيدا
22
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
إختفاء لاعب كرة قدم عربيّ في ظروف غامضة... من هو؟ (صورة)
Lebanon 24
27-04-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
توترت الأجواء الرياضية في ليبيا خلال الساعات الماضية بعد انتشار خبر اختطاف المهاجم في المنتخب الليبي محمد زعبية، في ظل تضارب المعلومات حول اختفائه.
وبحسب موقع "ليبيا ريفيو" فإن مجموعة مسلحة قامت باختطاف زعبية؛ حيث انقطعت أخباره عن عائلته منذ 20 من أبريل الجاري، ولم يتوصلوا بعد لمكانه.
Advertisement
ودعا أحمد حمزة؛ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، للإفراج الفوري عن اللاعب الدولي، مطالبا السلطات الدولية بعدم تكرار مثل هذه الممارسات.
وقال عم اللاعب الصحفي بشير زعبية إنه انقطع الاتصال مع نجل شقيقه، منذ يوم الخميس الماضي.
وقال زعبية في منشور له على موقع "فيسبوك": "سألني عدد من الأصدقاء على الخاص عن مدى صحة الخبر المتداول، بشأن خطف نجم فريق الاتحاد والمنتخب الوطني، محمد زعبية... نعم انقطع الاتصال مع محمد منذ الخميس الماضي".
ولعب محمد زعبية لعدة أندية عربية أبرزها الاتحاد الليبي والعربي القطري وشبيبة القبائل ومولودية وهران الجزائريين والترجي التونسي، كما لعب للمنتخب الليبي في تصفيات كأس العالم 2010. (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
خلال ساعات.. هذا ما سيعلنه مصرف لبنان بشأن الدولار
Lebanon 24
خلال ساعات.. هذا ما سيعلنه مصرف لبنان بشأن الدولار
02:45 | 2023-04-27
27/04/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن كبير في الوسط الفني.. وداعًا سامي خياط
Lebanon 24
حزن كبير في الوسط الفني.. وداعًا سامي خياط
13:26 | 2023-04-26
26/04/2023 01:26:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء هذا ما حصل في الاوزاعي!
Lebanon 24
مساء هذا ما حصل في الاوزاعي!
15:35 | 2023-04-26
26/04/2023 03:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صورها الجريئة مع خطيبها السوري.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وترد على الانتقادات (صور)
Lebanon 24
بعد صورها الجريئة مع خطيبها السوري.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وترد على الانتقادات (صور)
04:05 | 2023-04-27
27/04/2023 04:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدث عن زلزال قد تصل قوّته إلى 8 على مقياس ريختر... العالم الهولنديّ يُحذّر مواطني المنطقة العربيّة: تأهبوا
Lebanon 24
تحدث عن زلزال قد تصل قوّته إلى 8 على مقياس ريختر... العالم الهولنديّ يُحذّر مواطني المنطقة العربيّة: تأهبوا
12:07 | 2023-04-26
26/04/2023 12:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:00 | 2023-04-27
فيديو مرعب لجثة معلقة بمروحة يهزّ دولة عربيّة... هل انتحرت إبنة الـ17 عاماً أم قُتِلَت؟
05:00 | 2023-04-27
بلغ ارتفاعه 71 سنتيمتراً.. اكتشاف تمثال أثري لبوذا في مصر ماذا يعني؟
03:18 | 2023-04-27
فيديو خادش.. تحرّش بسائحة وخلع ملابسه أمامها في الشارع (صور)
03:14 | 2023-04-27
شاهد.. المذيع الشهير يتهم الساسة الأميركيين بالتكتم على "قضايا مهمة"
02:00 | 2023-04-27
شاهد لحظة اعتقال رجل ثقب أذن ابنه في الولايات المتحدة!
23:00 | 2023-04-26
برجك اليوم
فيديو
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
27/04/2023 18:59:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
27/04/2023 18:59:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
05:00 | 2023-04-24
27/04/2023 18:59:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact