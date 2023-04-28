سلوك غير مألوف... هكذا تحرش فيها امام الجميع

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أثارت مشاهد تحرش صدمة في الشارع المصري، بعد أن شوهد شاب يلاحق سائحة أجنبية مع اثنين من زملائه، ثم يهم بخلع ملابسه وسط الشارع في ميدان التحرير بالقاهرة.فيما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط الشاب وزملائه لمضايقتهم السائحة الأجنبية.وكان فيديو انتشر على مواقع التواصل أظهر 3 شبان يلاحقون الفتاة أثناء سيرها في أحد شوارع القاهرة، ويتلفظون أمامها بكلمات جنسية خادشة للحياء، قبل أي يفاجئها أحدهم بخلع ملابسه ومطاردتها وهو عارٍ، حتى تمكن المارة من إنقاذها.في حين طالب ناشطون بسرعة تحديد هوية الجناة وضبطهم.وخلال ساعات قليلة تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية المتورطين وضبطهم، إذ أعلنت وزارة الداخلية أنها رصدت الفيديو على إحدى الصفحات في "فيسبوك".وذكرت أنه بالفحص والتعامل الفني وتتبع خط السير، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج شرق القاهرة، مضيفة أنه وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.كما أوضحت أن المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وإحالتهم للنيابة التي تولت التحقيق.يشار إلى أن حوادث التحرش غالباً ما تتكرر في بعض المناطق المصرية، ما دفع السلطات المعنية قبل عامين إلى تشديد العقوبة على المتحرشين. ونصت التعديلات التي أدخلها البرلمان في أغسطس 2021 على معاقبة كل من "تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية" بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات.كما تضمنت التعديلات في حينه فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.(العربية)