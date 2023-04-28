20
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
21
o
جبيل
8
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بحال تعرض "ميزان الحرارة" للكسر... كيف يمكن التخلص من مادة الزئبق؟
Lebanon 24
28-04-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الدكتور رستم عثمانوف، أن مقياس الحرارة المنكسر يشكل خطورة على الساكنين في المنزل، إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
ويوضح الطبيب في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" ما يجب عمله في هذه الحالة وما لا يستوجب عمله.
Advertisement
وفقا له، الزئبق الموجود في مقياس الحرارة مادة سامة ويمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية في حال سقوطه على الجلد أو استنشاق أبخرته. لذلك ينصح قبل كل شيء بعدم لمس قطرات الزئبق، وفي حالة تلامسها مع الجلد يجب غسل المكان جيدا بالماء والصابون.
ويقول: "قبل كل شيء يجب إبعاد الأشخاص والحيوانات من منطقة الاتصال المحتمل بالزئبق. بعد ذلك يجب تشغيل مكيف الهواء إذا كان موجودا أو المروحة من أجل تسريع عملية التهوية والتخلص من أبخرة الزئبق".
ويؤكد على أن الزئبق لا يمكن جمعه بمكنسة أو باستخدام مكنسة كهربائية. ولكن يمكن جمعه باستخدام ورق القصدير أو ورقة بعد لبس القفازات. كما يمكن استخدام المحقنة في عملية جمع الزئبق.
ويقول: "يجب وضع الزئبق بعد اكتمال جمعه في وعاء زجاجي أو من البلاستيك وغلقه بإحكام ووضعه في كيس وإرساله إلى الجهات المعنية المختصة للتخلص منه. لأنه يمنع منعا باتا إلقاء الزئبق في سلة المهملات أو في المغسلة، لأن هذا يشكل خطورة على البيئة والناس".(إزفيستيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها ومنطقة تأثرت بها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها ومنطقة تأثرت بها
12:11 | 2023-04-27
27/04/2023 12:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل تُكشف لأول مرة عن إنفجار الضاحية.. هذه حقيقته!
Lebanon 24
تفاصيل تُكشف لأول مرة عن إنفجار الضاحية.. هذه حقيقته!
12:00 | 2023-04-27
27/04/2023 12:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"زائرٌ غريب" في قصر عدل بيروت.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
"زائرٌ غريب" في قصر عدل بيروت.. شاهدوا الصورة
15:08 | 2023-04-27
27/04/2023 03:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيق.. ميريام كلينك "تتمشى" في شوارع بيروت شاهدوا ردة فعل المارة لدى رؤيتها
Lebanon 24
بفستان ضيق.. ميريام كلينك "تتمشى" في شوارع بيروت شاهدوا ردة فعل المارة لدى رؤيتها
03:45 | 2023-04-28
28/04/2023 03:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة خطف تهزّ طرابلس... هذه تفاصيلها
Lebanon 24
حادثة خطف تهزّ طرابلس... هذه تفاصيلها
09:05 | 2023-04-28
28/04/2023 09:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
11:03 | 2023-04-28
رفضت طلبه فذبحها.. رجل يقتل عروسه بعد 48 ساعة من الزفاف
11:00 | 2023-04-28
بعد إنجابه 550 طفلا.. محكمة تُعاقب "الرجل الخارق"
10:13 | 2023-04-28
أثناء وجوده داخل صيدليّة... مقتل الطبيب محمد في السعودية
09:31 | 2023-04-28
تركت دراسة القانون لتصبح عارضة "بيكيني كمال أجسام"! (صور)
07:45 | 2023-04-28
مشهد طريف للاعب مصري خلال مباراة.. هذا ما فعله قبل تنفيذ ركلة الجزاء
06:30 | 2023-04-28
ممر يخدع المشاة في بريطانيا.. جرح العشرات!
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
28/04/2023 18:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
28/04/2023 18:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
28/04/2023 18:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact