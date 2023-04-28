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منوعات
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
28-04-2023
|
02:06
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علّم باحثون من الولايات المتحدة واسكتلندا الببغاوات الأليفة كيفية إجراء مكالمات الفيديو، لتطوير صداقات بعيدة المدى.
واشتملت التجربة على تعلم الببغاوات قرع الجرس الذي من شأنه أن يؤدي إلى قيام مقدم بالرعاية بإحضار جهاز لوحي، لتستخدم الطيور مناقيرها لاختيار صورة لطائر آخر على الشاشة، ثم تبدأ مكالمة فيديو.
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وقال الفريق إن الببغاوات عرضت سلوكيات أثناء المكالمات تحاكي سلوك الطيور في البرية.
وقالت جينيفر كونا، المتخصصة بدراسة سلوك الببغاء من جامعة نورث إيسترن "كان هناك الكثير من السلوكيات الطبيعية التي رأيناها بين الطيور، على الرغم من وجود حاجز بينها."
ولفت الباحثون إلى أن الببغاوات بدأت في تكوين صداقات من خلال مكالمات الفيديو، مما أظهر تفضيلات إجراء مكالمات فيديو مرارا وتكرارا مع نفس الأصدقاء.
وتشير الدراسة إلى أن مكالمات الفيديو من طائر إلى طائر يمكن أن تحسن سلوك الببغاوات التي يتم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة.(سكاي نيوز)
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