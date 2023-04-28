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بأنبوب بلاستيكي.. عذب ابنته وأرسل الفيديو إلى أمها!

Lebanon 24
28-04-2023 | 02:22
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انتشر مقطع مصور لأب يعنِّف ابنته بطريقة قاسية ووحشية، ما أثار حالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي في العراق.

ووثق المقطع أباً يعنف ابنته ويضربها بما يشبه الحزام أو أنبوب بلاستيكي، وفق صفحة "حقوق المرأة العراقية" على تويتر التي نشرت الفيديو على تويتر، التي قالت أيضاً إن الأب أرسل المقطع إلى الأم وذلك في إطار الخلاف المستمر بين الزوجين المنفصلين.

كما أظهر الفيديو أيضاً شخصاً آخر بجوار الأب لم تعرف الصفحة عن هويته.
 
 
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وطالبت بوضع تشريع يحمي حقوق الطفل في العراق، وذلك بسبب تكرار مثل هذه الحالات دون رادع أو محاسبة لمرتكبيها.

ردود غاضبة ومستنكرة
في موازاة ذلك، جاءت الردود على مقطع الفيديو بالغضب والاستنكار ورفض تلك الممارسات التي عدّوها انتهاكاً لحق الإنسان والطفولة.

وطالب رواد التواصل الاجتماعي عبر مئات التعليقات، السلطات المختصة والمنظمات الحقوقية، باعتقال والد الطفلة وسن القوانين والتشريعات التي من شأنها حماية العائلة العراقية من مثل هذه السلوكيات.

فيما لم يصدر أي بيان رسمي حول الحادثة أو مكان وتاريخ وقوعها من قبل أي من الجهات أو السلطات الرسمية.(العربية)


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