ممر يخدع المشاة في بريطانيا.. جرح العشرات!

تسبب مسار دراجات هوائية بإصابة حوالي 60 شخصاً في بريطانيا، لأن الخط المرسوم على جانبي الطريق يبدو مسطحاً في حين أنه مرتفع قليلاً، ما يؤدي لسقوط المشاة والدراجين أرضاً، وفق صحيفة "التلغراف".



وقال المشاة إن "خط الخداع البصري" في Keynsham High Street تسبب بتعثرهم. ورفعت 21 دعوى تعويض في هذا الشأن، ما زال 14 منها قيد التحقيق. إلا أنه لم يتم تسوية أي مطالبات تأمين.



إلى ذلك يطالب السكان بإلغاء الممر.





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غير أن عضو مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية والتجديد والنمو، مارك روبر، دافع عن المسار، زاعماً أنه بين كانون الثاني وآذار لم يكن هناك سوى 2.3 حادثة مسجلة في المتوسط شهرياً.



كما أضاف أن مسار الدراجات الجديد تم بناؤه وفقاً لمعايير السلامة الحكومية، لكنه أردف أنه سيكون هناك الآن مراجعة "لاقتراح مزيد من التحسينات ومنع أي مشكلات أخرى".



كذلك أكد أن "المجلس يأخذ هذه المسألة على محمل الجد ويعمل بجد لتقديم المزيد من التحسينات". (العربية)