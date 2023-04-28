تركت دراسة القانون لتصبح عارضة "بيكيني كمال أجسام"! (صور)

قررت طالبة بريطانية (28 عاما) ترك دراسة القانون واستبدال مكتبتها الخاصة بصالة ألعاب الرياضية، لتصبح عارضة "بيكيني - كمال أجسام".

وفي التفاصيل، تخلت "ميل ويلكينسون" عن دراستها بعد مرور عام على دخولها جامعة "برمنغهام سيتي" في بريطانيا، ومنذ ذلك الحين أنفقت آلاف الدولارات للمشاركة في مسابقات الهواة في جميع أنحاء بريطانيا.

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وقالت ميل لصحيفة "ميرور" البريطانية: "أردت أن أصبح محامية وكنت سأحصل على شهادة في القانون، كنت طالبة نموذجية طوال الوقت، لكن سرعان ما أدركت أن شغفي الحقيقي يكمن في اللياقة البدنية، وتخليت عن الجامعة لمتابعة حلمي". وقالت ميل لصحيفة "ميرور" البريطانية: "أردت أن أصبح محامية وكنت سأحصل على شهادة في القانون، كنت طالبة نموذجية طوال الوقت، لكن سرعان ما أدركت أن شغفي الحقيقي يكمن في اللياقة البدنية، وتخليت عن الجامعة لمتابعة حلمي".

وأضافت: "يقول البعض إنني مجنونة، لكنني لا أهتم فأنا أشعر أن هذا ما يجعلني سعيدة، وأعتقد أن كمال الأجسام الأنثوي سيصبح أكثر شعبية خلال السنوات القادمة؛ لأن المزيد من الفتيات أصبحن يمارسن هذه الرياضة اليوم في مجال يهيمن عليه الذكور. أنا معجبة بالفتيات اللاتي انضممن لهذا المجال بكل ثقة".





وتنفق "ميل" نحو 1300 دولار على أزياء البكيني التي تظهر بها، والآلاف على الفنادق وعلاجات التجميل وتصفيف الشعر.

وفي النهاية، قالت ميل التي تعمل أيضا كمدربة شخصية ومدربة على الإنترنت إنها تهدف إلى إلهام النساء، حتى يشعرن بالقوة والثقة في أجسادهن. (فوشيا)