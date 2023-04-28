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جريمة مروعة.. أم تذبح ابنها وهذا ما فعلته بالجثة

Lebanon 24
28-04-2023 | 12:45
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شهدت قرية مصرية واقعة صادمة، حيث أقدمت أم مريضة نفسياً على ذبح طفلها وطهت جثته وأكلت أجزاء منها.

وشهدت قرية أبو شلبي التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية الواقعة الصادمة حيث قتلت الأم طفلها البالغ من العمر 5 سنوات وطهت جثته وأكلت أجزاء منها.
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وكشفت مصادر أمنية لـ العربية" أن الأم القاتلة تدعى هناء 30 سنة، واعترفت أنها ارتكبت الجريمة البشعة في لحظة فقدت فيها وعيها حيث تعاني من مرض الصرع وعدة اضطرابات نفسية أخرى.

وفي اعترافاتها حيث كانت تهذي وتتحدث بصعوبة، قالت الأم إنها كانت تشعر بالقلق على طفلها وكانت ترغب في إعادته لبطنها من جديد لذا قررت ذبحه وتقطيعه وتناولته بعد طهيه لتعيده إلى بطنها -على حد زعمها.

وتبين من التحريات الأمنية أن السيدة منفصلة عن زوجها، منذ نحو ثلاث سنوات، وكانت تعيش وحدها رفقة ابنها في منزل خاص بها بالقرية.

تم إحالة الأم إلى النيابة التي طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة ودفن ما تبقى من جثة الطفل وانتداب لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي على الأم. (العربية) 
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