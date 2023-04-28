Advertisement

منوعات

صنع نسيجاً بداخلها.. عنكبوت يعيش في أذن امرأة!

Lebanon 24
28-04-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1061683-638183210018637924.jpg
Doc-P-1061683-638183210018637924.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب يظهر عنكبوتًا يهاجم كاميرا صغيرة، ولكن تبين فيما بعد أن هذا الحدث وقع داخل أذن امرأة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا صن فقد توجَّهت امرأة صينية إلى المشفى بعد أن عانت من طنين في أذنها وبعد الكشف الأولي عليها، لم يلاحظ الأطباء أي شيء غريب، ولكنهم سرعان ما أدركوا أن الأصوات الغريبة والألم ينبعث من عنكبوت كان يعيش داخل أذنها دون أن تدري.
Advertisement
وصرح الطبيب قائلًا: "إن النسيج الذي صنعه هذا العنكبوت يشبه إلى حد كبير غشاء الطبلة في الأذن، وعندما أدخلت المنظار في الأذن لأول مرة، لم أعثر على أي شيء غير طبيعي، ولكن عندما نظرت عن كثب، بدا أن هناك شيئًا ما يتحرك في الأسفل، ولقد قمت بتمزيق شبكة العنكبوت، وكان على وشك الفرار، ولكن تم إزالتها في النهاية بسلاسة".

وأكد الطبيب أن المرأة لم تتعرض لأي أذى جسدي، إذ لم يكن العنكبوت سامًا، ولم تتعرض سوى لأضرار طفيفة في القناة الخارجية للأذن.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:37 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2023-04-29
16:00 | 2023-04-28
14:26 | 2023-04-28
14:00 | 2023-04-28
12:54 | 2023-04-28
12:45 | 2023-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website