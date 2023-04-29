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صورة جديدة للملك تشارلز والملكة القرينة

Lebanon 24
29-04-2023 | 02:00
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نشر القصر الملكي في بريطانيا صورة للملك تشارلز وعقيلته الملكة القرينة كاميلا قاعة الضيوف الزرقاء في قصر باكنغهام في العاصمة لندن قبل حفل التتويح المقرر إقامته السبت المقبل السادس من مايو.

وقال القصر الملكي على حسابه على تويتر: "مع اقتراب حفل تتويج صاحبي الجلالة، تمت مشاركة صورة جديدة للملك والملكة في القاعة الزرقاء المخصصة للضيوف في قصر باكنغهام."
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في سياق ذي صلة، تعتزم شركة تسجيلات بريطانية إصدار حفل التتويج في صورة ألبوم، لتصبح المرة الأولى التي يتاح فيها تسجيل لهذه المراسم التاريخية للجمهور في أنحاء العالم
وقالت شركة التسجيلات ديكا ريكوردز في بيان إنها ستسجل المراسم في كنيسة وستمنستر وأيضا المقطوعات الموسيقية التي ستسبق التتويج تحت عنوان "الألبوم الرسمي للتتويج"، وسيكون الألبوم متاحا للبث على الإنترنت والتحميل في نفس اليوم.
 
وسيعرض الألبوم، الذي ستزيد مدته على أربع ساعات، الكلمات التي ستُلقى في حفل التتويج والموسيقى التي ستُعزف والتي ستضم 12 مقطوعة جديدة تم تأليفها بتكليف من الملك تشارلز.
وقالت المنتجة آنا باري في بيان "سيكون تسجيلا تاريخيا حقا يجسد تنوعا موسيقيا عظيما عبر العصور والقارات، ويعكس الاهتمام العالمي بتقاليدنا، ويعرض مواقع عديدة داخل كنيسة وستمنستر الرائعة ويشمل خطة فنية غير مسبوقة لتقديم التجربة بأسرها للعالم في اليوم نفسه".
ومن بين المقطوعات التي ستعزف لهذه المناسبة "نشيد التتويج" من تأليف الموسيقي آندرو لويد ويبر.(سكاي نيوز عربية) 
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