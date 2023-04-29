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طرافة وبراءة.. رضيع ينتزع حقيبة كيت ميدلتون بالقوة! (فيديو)

Lebanon 24
29-04-2023 | 14:00
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في واقعة مليئة بالبراءة والطرافة، خطف رضيع حقيبة يد الأميرة البريطانية كيت ميدلتون، الجمعة، أثناء قيامها بتحية المستقبلين خلال زيارة إلى ويلز، لتعلو ضحكات زوجة وريث العرش البريطاني والحاضرين.
 
وأخذ دانيال وليامز، الطفل البالغ من العمر عاما واحدا، الحقيبة الصغيرة السوداء وأمسكها بقوة وهو يصرخ متمسكاً بها رافضاً تركها، ليلهو بها بينما كانت كيت تتحدث مع والدته لوسي.
 
وطلبت لوسي من طفلها الذي كانت تحمله على ذراعها، إعادة الحقيبة للأميرة، وحاولت أخذها منه قبل أن تشير الأميرة إلى إمكانية احتفاظه بها أثناء تحية باقي المستقبلين. وعندما أدارت كيت ظهرها لهما، قالت الأم لابنها "لا تضعها في فمك الآن". 
وحدث ذلك أثناء زيارة وليام وكيت، أمير وأميرة ويلز، لقرية أبرفان، لإحياء ذكرى كارثة انهيار أرضي أسفر عن تدمير مدرسة ابتدائية ومقتل 144 شخصا عام 1944.
 
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المصدر: العربية نت
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