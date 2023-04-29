"أميرة الثعابين".. اليكم قصة امرأة تنجي الناس من الأفاعي المرعبة في ميانمار

Advertisement

انهمك فريق من صيادي الثعابين عند ساعات الصباح الأولى بأحد أديرة رانغون في ميانمار بوضع نحو 30 ثعبانا أمسك بها خلال الأشهر الأخيرة في أكياس قماشية كبيرة بعدما وجدها في منازل المدينة، بهدف إرجاعها إلى مواطنها في البراري.وهؤلاء المتطوعون -الذين يشكلون وحدة لا مثيل لها في الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا- يضعون بعد ذلك هذه الأكياس في شاحنة صغيرة يتوجهون بها إلى موقع خارج المدينة لإطلاق الزواحف المأسورة في بيئتها الطبيعية.وتتلقى شوي لي وفريقها عادة بلاغات من سكان مذعورين يستدعون هذه الوحدة للتخلص من ثعابين بايثون أو كوبرا أو من أفاعٍ يجدونها في منازلهم أو شققهم.وقالت شوي لي لوكالة الصحافة الفرنسية في أحد ملاذات الثعابين التي تديرها "أحب الثعابين لأنها ليست منافقة".وأضافت بالقرب من ثعبانين ملتفين "إذا قبل المرء طبيعتها تكون رائعة".لكن كو تو أونغ -وهو رجل أربعيني قوي البنية يتولى اصطياد الثعابين منذ عام 2016- يروي أنه دخل المستشفى 7 مرات لتلقي العلاج من لدغات تعرض لها.