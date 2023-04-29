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منوعات
"أميرة الثعابين".. اليكم قصة امرأة تنجي الناس من الأفاعي المرعبة في ميانمار
Lebanon 24
29-04-2023
|
16:00
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انهمك فريق من صيادي الثعابين عند ساعات الصباح الأولى بأحد أديرة رانغون في ميانمار بوضع نحو 30 ثعبانا أمسك بها خلال الأشهر الأخيرة في أكياس قماشية كبيرة بعدما وجدها في منازل المدينة، بهدف إرجاعها إلى مواطنها في البراري.
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وهؤلاء المتطوعون -الذين يشكلون وحدة لا مثيل لها في الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا- يضعون بعد ذلك هذه الأكياس في شاحنة صغيرة يتوجهون بها إلى موقع خارج المدينة لإطلاق الزواحف المأسورة في بيئتها الطبيعية.
وتتلقى شوي لي وفريقها عادة بلاغات من سكان مذعورين يستدعون هذه الوحدة للتخلص من ثعابين بايثون أو كوبرا أو من أفاعٍ يجدونها في منازلهم أو شققهم.
وقالت شوي لي لوكالة الصحافة الفرنسية في أحد ملاذات الثعابين التي تديرها "أحب الثعابين لأنها ليست منافقة".
وأضافت بالقرب من ثعبانين ملتفين "إذا قبل المرء طبيعتها تكون رائعة".
لكن كو تو أونغ -وهو رجل أربعيني قوي البنية يتولى اصطياد الثعابين منذ عام 2016- يروي أنه دخل المستشفى 7 مرات لتلقي العلاج من لدغات تعرض لها.
ويضم فريق شوي لي وكو تو أونغ 12 عضوا، وتمكن العام الماضي من إنقاذ نحو 200 ثعبان حول رانغون كبرى مدن ميانمار.
وبفضل مقاطع فيديو تداولها مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي تُظهر الزوجين يسحبان الثعابين من مصارف أحواض غسل الصحون أو من الأنابيب والتمديدات والمزاريب أصبحا يلقبان بـ"أمير وأميرة الثعابين".
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