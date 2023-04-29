Advertisement

منوعات

"أميرة الثعابين".. اليكم قصة امرأة تنجي الناس من الأفاعي المرعبة في ميانمار

Lebanon 24
29-04-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1061920-638183979523198677.jpg
Doc-P-1061920-638183979523198677.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انهمك فريق من صيادي الثعابين عند ساعات الصباح الأولى بأحد أديرة رانغون في ميانمار بوضع نحو 30 ثعبانا أمسك بها خلال الأشهر الأخيرة في أكياس قماشية كبيرة بعدما وجدها في منازل المدينة، بهدف إرجاعها إلى مواطنها في البراري.
Advertisement

وهؤلاء المتطوعون -الذين يشكلون وحدة لا مثيل لها في الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا- يضعون بعد ذلك هذه الأكياس في شاحنة صغيرة يتوجهون بها إلى موقع خارج المدينة لإطلاق الزواحف المأسورة في بيئتها الطبيعية.

وتتلقى شوي لي وفريقها عادة بلاغات من سكان مذعورين يستدعون هذه الوحدة للتخلص من ثعابين بايثون أو كوبرا أو من أفاعٍ يجدونها في منازلهم أو شققهم.

وقالت شوي لي لوكالة الصحافة الفرنسية في أحد ملاذات الثعابين التي تديرها "أحب الثعابين لأنها ليست منافقة".

وأضافت بالقرب من ثعبانين ملتفين "إذا قبل المرء طبيعتها تكون رائعة".

لكن كو تو أونغ -وهو رجل أربعيني قوي البنية يتولى اصطياد الثعابين منذ عام 2016- يروي أنه دخل المستشفى 7 مرات لتلقي العلاج من لدغات تعرض لها.
ويضم فريق شوي لي وكو تو أونغ 12 عضوا، وتمكن العام الماضي من إنقاذ نحو 200 ثعبان حول رانغون كبرى مدن ميانمار.

وبفضل مقاطع فيديو تداولها مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي تُظهر الزوجين يسحبان الثعابين من مصارف أحواض غسل الصحون أو من الأنابيب والتمديدات والمزاريب أصبحا يلقبان بـ"أمير وأميرة الثعابين".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2023-04-29
11:00 | 2023-04-29
08:00 | 2023-04-29
06:11 | 2023-04-29
05:00 | 2023-04-29
03:58 | 2023-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website