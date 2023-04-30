Advertisement

منوعات

ابن الـ 13 عاماً تحوّل إلى بطل.. شاهدوا كيف أنقذ حافلة مدرسية من كارثة محققة! (فيديو)

Lebanon 24
30-04-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1061966-638184167007509793.png
Doc-P-1061966-638184167007509793.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحوّل طفل أميركي إلى "البطل الصغير"، بعد تدخله الشجاع لإيقاف حافلة مدرسية على طريق مزدحم، إثر إغماء سائقتها.

وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن ديلون ريفز، البالغ من العمر 13 عاما، نال الثناء على "تصرفه الاستثنائي والشجاع"، بعد إنقاذه حافلة مدرسية كانت تقل عشرات الأطفال في منطقة ديترويت في ميشيغان الأميركية.

ويظهر الفيديو، الذي صورته كاميرا مراقبة يوم الأربعاء الماضي، لحظة إغماء السائقة، ونهوض المراهق من مقعده للسيطرة على مقود الحافلة، التي كان على متنها نحو 70 طفلا في طريق مزدحم.

وتمكن ديلون من إيقاف المركبة في منتصف الطريق باستخدام فرامل اليد، حسب ما كشف المسؤول عن المدارس الرسمية في المنطقة، روبرت ليفرنوا.
 
 
Advertisement
 
ويسمع في الفيديو التلاميذ وهم يصرخون من الخوف، بينما يتولى ريفز السيطرة على الحافلة ويطلب منهم الاتصال برقم هيئة الإنقاذ في حالات الطوارئ.

وقال ليفرنوا: "خلال 35 عاما من التعليم، كان هذا تصرفا غير عادي.. تصرف شجاع ونضج من جانب الطفل".

من جهته، ذكر والد ديلون: "حصلنا على بطل صغير"، وأضاف مازحا: "إنه سائق جيد".

يشار إلى أنه تم نقل سائقة الحافلة إلى المستشفى لتلقي العلاج.(سكاي نيوز)

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2023-04-30
08:00 | 2023-04-30
07:41 | 2023-04-30
06:50 | 2023-04-30
05:00 | 2023-04-30
03:43 | 2023-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website