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ضابط جره من وسط ألسنة اللهب.. شاهدوا عملية إنقاذ مسن من سيارته المحترقة

Lebanon 24
30-04-2023 | 08:00
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تمكنت الشرطة في ولاية ويسكونسن الأميركية من إنقاذ رجل يبلغ من العمر 84 عامًا، بعد أن اشتعلت النيران في سيارته بينما كان يقود على الطريق السريع متوجهًا إلى منزله.

وبدأت الحادثة عندما سمع السائق دونالد شمالينغ صوت فرقعة عجلة السيارة وقرر حينها الإكمال بها إلى المنزل.
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ولكن الأمور أخذت تزداد سوءا عندما بدأ الشرار بالتطاير نتيجة احتكاك الإطار المعدني مع الأسفلت، وبعدها بثوان اندلعت النيران بالسيارة.
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وبعدما أوقف سيارته ركض ضابط شرطة وجره بعيدا. (cnn)

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