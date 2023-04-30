19
o
بيروت
20
o
طرابلس
24
o
صور
18
o
جبيل
11
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
ضابط جره من وسط ألسنة اللهب.. شاهدوا عملية إنقاذ مسن من سيارته المحترقة
Lebanon 24
30-04-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكنت الشرطة في ولاية ويسكونسن الأميركية من إنقاذ رجل يبلغ من العمر 84 عامًا، بعد أن اشتعلت النيران في سيارته بينما كان يقود على الطريق السريع متوجهًا إلى منزله.
وبدأت الحادثة عندما سمع السائق دونالد شمالينغ صوت فرقعة عجلة السيارة وقرر حينها الإكمال بها إلى المنزل.
Advertisement
ولكن الأمور أخذت تزداد سوءا عندما بدأ الشرار بالتطاير نتيجة احتكاك الإطار المعدني مع الأسفلت، وبعدها بثوان اندلعت النيران بالسيارة.
لمشاهدة الفيديو
اضغط هنا
وبعدما أوقف سيارته ركض ضابط شرطة وجره بعيدا. (cnn)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ترقبوا.. هكذا ستُصبح تكلفة "الإشتراك" مطلع أيّار
Lebanon 24
ترقبوا.. هكذا ستُصبح تكلفة "الإشتراك" مطلع أيّار
13:18 | 2023-04-29
29/04/2023 01:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بارتجاج في المخ.. ممثل لبناني يتعرّض للضرب أمام زوجته في البترون (صور)
Lebanon 24
أصيب بارتجاج في المخ.. ممثل لبناني يتعرّض للضرب أمام زوجته في البترون (صور)
02:15 | 2023-04-30
30/04/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ من البقاع.. شاهدوا ماذا فعل "البرق" بألواح الطاقة الشمسية
Lebanon 24
صورٌ من البقاع.. شاهدوا ماذا فعل "البرق" بألواح الطاقة الشمسية
13:39 | 2023-04-29
29/04/2023 01:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من أول أيار.. هذه السلع سيزداد سعرها في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
اعتباراً من أول أيار.. هذه السلع سيزداد سعرها في لبنان (فيديو)
16:01 | 2023-04-29
29/04/2023 04:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. هل توقّف العمل بتعميم "صيرفة"؟
Lebanon 24
آخر خبر.. هل توقّف العمل بتعميم "صيرفة"؟
13:51 | 2023-04-29
29/04/2023 01:51:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
11:00 | 2023-04-30
الطبيب سمارة الزعبي تبرّع بنخاعه العظمي لشخص لا يعرفه في أميركا!
07:41 | 2023-04-30
بركان يظهر كـ"قنبلة نووية" من الفضاء... شاهدوا هذا الفيديو
06:50 | 2023-04-30
حفل زفاف يتحوّل إلى مأساة... مقتل 3 أشخاص بينهم طفل في إطلاق نار
05:00 | 2023-04-30
جريمة تهز بلدا عربيا.. قطعت جسد ابنها وطهته وأكلته والتحقيق يكشف مفاجآت مروعة
03:43 | 2023-04-30
جار ارتكب مجزرة مروعة.. قتل 5 أشخاص بسبب نوم الأطفال!(صور)
02:57 | 2023-04-30
بسبب ملابس الموظفات القصيرة: دعاوى ضد الشيف نصرت.. ما القصة؟
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
30/04/2023 18:58:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
30/04/2023 18:58:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
30/04/2023 18:58:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact