ضابط جره من وسط ألسنة اللهب.. شاهدوا عملية إنقاذ مسن من سيارته المحترقة

Advertisement

تمكنت الشرطة في ولاية ويسكونسن الأميركية من إنقاذ رجل يبلغ من العمر 84 عامًا، بعد أن اشتعلت النيران في سيارته بينما كان يقود على الطريق السريع متوجهًا إلى منزله.وبدأت الحادثة عندما سمع السائق دونالد شمالينغ صوت فرقعة عجلة السيارة وقرر حينها الإكمال بها إلى المنزل.ولكن الأمور أخذت تزداد سوءا عندما بدأ الشرار بالتطاير نتيجة احتكاك الإطار المعدني مع الأسفلت، وبعدها بثوان اندلعت النيران بالسيارة.لمشاهدة الفيديووبعدما أوقف سيارته ركض ضابط شرطة وجره بعيدا. (cnn)