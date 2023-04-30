Advertisement

منوعات

الطبيب سمارة الزعبي تبرّع بنخاعه العظمي لشخص لا يعرفه في أميركا!

Lebanon 24
30-04-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1062087-638184577003345039.jpg
Doc-P-1062087-638184577003345039.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سطر الطبيب الأردني المقيم في الولايات المتحدة الأميركية علي سمارة الزعبي، قصة تضحية جميلة من خلال تبرعه بنخاعه العظمي، لإنقاذ حياة شخص آخر لا يعرفه في إحدى الولايات الأميركية.

وقال الزعبي إنه قرر ومن دون تخطيط مسبق أن يصبح متبرعا بنخاع العظام منذ ثلاث سنوات بعد أن شاهد أحد أصدقائه نجا من سرطان الدم النخاعي الحاد من خلال عملية زراعة نخاع العظم، والذي جعله يعيش حياة جديدة بسبب تبرع أحد الأشخاص له.
Advertisement

وقال الطبيب إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من المكان الخاص بالتبرع في أميركا، أكدوا له أنه من المحتمل تطابقه مع طفل مريض ويحتاج بشدة إلى زراعة نخاع عظمي، مشيراً إلى أنه استجاب بسرعة للطلب وقبل التبرع، وخضع لفحص طبي وفحوصات مخبرية في منطقة خليج تامبا بفلوريدا، وتطابقت النتائج تماماً.

وأوضح الطبيب أن العملية أجريت له تحت التخدير الكامل، وهاتف أسرته وطمأنهم على صحته وعلى نجاح العملية.

وعبر الزعبي عن سعادته وفخره بالأمر الذي صنعه، والذي أعاد الأمل لإنقاذ حياة الشخص، مؤكداً أنه كان سعيدا لمساعدة الطفل وحريصا بنفس الوقت لمعرفة ما إذا كان سيتحسن الطفل حيث آمل ذلك.

كما نوه الطبيب الأردني بأنه يأمل بنشر قصته لتشجيع الآخرين على التبرع وإنقاذ حياة من هم بحاجة، حيث قال: "آمل أن تصل هذه الرسالة إلى الناس ليكونوا على دراية ببرنامج التبرع بنخاع العظام، لأنه سيجمع العديد من المتبرعين، وبالتالي المزيد من التطابقات المحتملة للمحتاجين، وهذا الإجراء ضروري لنشر الوعي وتثقيف الناس حول العلاج المحتمل المنقذ للحياة".

واختتم الطبيب الزعبي قائلا: "لا أريد أن أكون بطلاً أو يرى العالم أن هذا المشهد هو بطولي، أريد أن يقتدي الناس بهذه الفكرة ويسيروا نحوها لمساعدة المزيد من الأشخاص". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2023-04-30
14:00 | 2023-04-30
08:00 | 2023-04-30
07:41 | 2023-04-30
06:50 | 2023-04-30
05:00 | 2023-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website