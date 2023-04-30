داخل محل معروف... سرقة مجوهرات فاخرة تُقدّر قيمتها بالملايين!

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اقتحم لصوص مسلّحون متجر بولغري للمجوهرات الفاخرة في ساحة فاندوم الشهيرة وسط باريس في وضح النهار أمس السبت، وسرقوا قطعا تقدر قيمتها بملايين اليوروهات، على ما ذكرت الشرطة والنيابة العامة.وأوضح مصدر في الشرطة نقلا عن معلومات أولية أن ثلاثة أشخاص وصلوا على دراجتين ناريتين دخلوا المتجر في الحي السياحي الشهير. وأضاف المصدر نفسه أن اثنين منهم كانا يحملان بنادق، مشيرا إلى أنهما أصابا حارس أمن.وقال مصدر آخر مطلع على التحقيق إن الحجم الكامل للغنيمة والأضرار التي تقدر بملايين اليوروهات ما زالت قيد التقييم.وأظهرت فيديوهات نشرت على مواقع التواصل،السبت، دراجتين ناريتين كبيرتين متوقفتين على الرصيف أمام محل المجوهرات. ويظهر فيها أيضا رجل يضع خوذة ويحمل مسدسا ويرتدي ملابس سوداء يقوم بالمراقبة.وأعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق في سطو مسلح.واستُهدف متجر بولغري نفسه بعملية سطو مسلح في وضح النهار في أيلول 2021 وسرق اللصوص حينها قطعا بحوالى 10ملايين يورو. (بي بي سي)