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منوعات
أين كنت تعيش في زمن الديناصورات؟
Lebanon 24
30-04-2023
|
16:00
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قد يبدو هذا السؤال غريبا أو حتى مستهجننا، لكنه في كل الأحوال صعب، ومع ذلك تمكن العلم من إيجاد إجابة عليه.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن خريطة تفاعلية تظهر كيف تغيرت مواقع القارات في العالم خلال 750 مليون سنة حتى يومنا هذا.
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وتظهر "خريطة العالم القديم"، التي تعتمد على دراسة أجراها باحثون في نورث أريزونا، كيف انقسمت القارات وتطورت.
وخلصت الدراسة أن البشر لا يشكلون في تاريخ الأرض سوى "ومضة".
وقالت "ديلي ميل" إن بريطانيا لم تكن بريطانيا عندما كانت الديناصورات تسير على كوكب الأرض، لكن أي كان منزلك بالتحديد في زمن ديبلودوكس وستيغوصور، وهي بعض أجناس الديناصورات؟
وخلال 750 مليون سنة طرأت تغيرات هائلة على شكل القارات التي انقسمت وأعيد تشكيلها من جديد، فيما اتسعت المحيطات قبل أن تنحسر.
وتسمح الخريطة التفاعلية الموجودة على موقع إلكتروني بالتجول جيئة وذهابا من زمن انقراض الديناصورات حتى ظهور أول أشباه البشر.
وبوسع المستخدم كتابة موقعه (المدينة مثلا) على الخريطة التي ستقوم بوضعه في نماذج الألواح التكتونية، وهو ما سيسمح للمستخدمين برؤية أين كان موقع تلك المدينة منذ مئات الملايين من السنوات.
وعلى سبيل المثال، ستشاهد أين كانت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا وروسيا والهند والصين وغيرها في زمن الديناصورات.
ويشمل ذلك الفترة المبكرة من العصر الترياسي، أي قبل 240 مليون سنة حتى العصر الجوراسي أي قبل 170 مليون سنة، ثم العصر الطباشيري الذي يقع بين 90- 105مليون سنة.
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