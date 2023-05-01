سرقة بملايين الدولارات.. سطو مسلح على متجر بجوار وزارة العدل الفرنسية وفيديو يوثق ما حصل

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انتشر مقطع فيديو أظهر لحظات سرق فيها لصوص تحت تهديد السلاح مجوهرات تقدر قيمتها بملايين الدولارات وسط العاصمة الفرنسية باريس وتحديدا بجوار وزارة العدل.ووثقت الكاميرات عملية تعرض متجر بولغاري الشهير للمجوهرات وسط باريس للسرقة، علما بأن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها المتجر للسرقة خلال عامين.لمشاهدة الفيديوووصل ثلاثة لصوص إلى المتجر بعد ظهر يوم السبت الماضي، حيث كان يمر بالشارع العديد من السياح والمارة.وقال مصدر في التحقيق إن اثنين من اللصوص كانا مسلحان ببنادق هجومية، بينما عمل الثالث على ملء الأكياس بالمجوهرات المسروقة، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وأضاف أن اللصوص ضربوا حارسا في المكان، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.وكشف المصدر عن أن عملية السرقة، التي جرت عند الساعة 1:45 بعد ظهر السبت، لم تستغرق سوى دقائق معدودة، سرق فيها اللصوص مجوهرات وساعات ثمينة، تقدر قيمتها بالملايين.وبعدما أنهوا عملية السرقة، فروا من المكان عبر دراجتين ناريتين.ومما يثير الاستغراب أن عملية السرقة تمت في ظل غياب دوريات الشرطة عن منشآت سيادية مثل وزارة العدل الملاصقة للمتجر المسروقة.وتعرض المتجر نفسه للسرقة وفي وضح النهار أيضا، وبنفس السيناريو تقريبا في أيلول عام 2021، عندما اقتحمه لصوص مسلحون، سرقوا حينها مجوهرات قدرت قيمتها بنحو 12.5 مليون دولار.لكن الشرطة حينئذ لاحقت المجرمين، فأطلق أحد عناصرها النار على أحدهم مما أدى إلى إصابته في قدمه بعد ملاحقة استمرت في الجوار.(سكاي نيوز)