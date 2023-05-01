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منوعات
كرة غامضة تكشف عن حيوان عمره 30 ألف عام.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
01-05-2023
|
09:00
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تم العثور على "كتلة غامضة من الفراء" مجمدة في شمال كندا، أثارت ضجة في الأوساط العلمية، بعد التوصل إلى إنها تمثل سنجابا محنطا يبلغ من العمر 30 ألف عام.
ويعتقد الخبراء أن مخلوق العصر الجليدي ربما كان في حالة سبات في وقت وفاته، لأنه تم اكتشافه ملتفا على شكل كرة.
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وتم العثور عليه في عام 2018 من قبل عمال المناجم في إقليم يوكون، بالقرب من حدود ألاسكا.
وقال غرانت زازولا، عالم الحفريات في حكومة يوكون لمحطة "سي بي سي": "لا يمكن التعرف عليه تماما حتى ترى الأيدي الصغيرة والمخالب، وكذلك ترى ذيلا صغيرا، ثم ترى الأذنين".
وتابع:"عندما ترى حيوانا محفوظا تماما، عمره 30 ألف عام، ويمكنك أن ترى وجهه وجلده وشعره وكل ذلك، إنه أمر لا يصدق".
وأطلق الباحثون على سنجاب القطب الشمالي المحنط اسم "هيستر" لأنه تم العثور عليه بالقرب من خور هيستر في كندا، بالقرب من داوسون سيتي.
واكتشفت هذه المنطقة سابقا العديد من العينات الحيوانية المحفوظة جيدا منذ عشرات الآلاف من السنين، بما في ذلك القنادس العملاقة، والماموث الصغير، وجرو الذئب.
وكتبت حكومة يوكون في منشور على فيسبوك عن السنجاب الشهر الماضي: "إنه لأمر مدهش أن نعتقد أن هذا الحيوان الصغير كان يركض في جميع أنحاء يوكون منذ عدة آلاف من السنين".(سكاي نيوز)
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