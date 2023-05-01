بماذا خلط دافينشي ألوانه كي تبقى اللوحات زاهية؟

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اكتُشف سر آخر من أسرار لوحات الرسام العالمي ليوناردو دافنشي، وهذه المرة في الألوان الزيتية التي كان يستخدمها، فما هو السر الذي كان السبب في بقاء ألوانها زاهية دون ولا تتغير؟.معلومة جديدة كشفها علماء تكمن بين ثنايا هذه اللوحات، فالرسام ليوناردو دافنشي استعان بالبيض.الرسام الإيطالي الشهير خلط صفار البيض مع الألوان الزيتية المستخدمة في هذه اللوحات.صفار البيض في الطلاء يساعد على تحمل اللوحات للرطوبة، ومنع التجعد وتغير لونها للأصفر.حسب الخبراء، فإن إضافة البيض إلى اللوحات الزيتية يعمل كمضاد للأكسدة، أي تساعد هذه التركيبة في منع الطلاء من التدهور.تمنع أيضا هذه الطريقة، ظهور التجاعيد على اللوحات القديمة.بالتالي، مع وجود كمية صغيرة جدا من صفار البيض، يمكن للفنانين تحقيق تغييرات مذهلة في خصائص الطلاء.فكرة دافنشي هذه دفعت العلماء للبحث في عادات الرسامين العالميين، فربما هناك أفكار قد تساعد في الحفاظ على الأعمال الفنية التي لا تقدر بثمن.