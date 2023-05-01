أسعار تذاكر السفر المرتفعة جداً.. كيف تتجنبها؟

Advertisement

أشارت فوربس إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار تذاكر الطيران منذ أعوام كورونا، حيث وصلت نسبة الزيادة في بعض الوجهات لأكثر من 60% من ناحية أخرى يثير مراقبون مخاوف تجاه احتمالية عدم جاهزية مطارات وحكومات لاستقبال عدد هائل من السياح.وفق مجلة "فوربس" الأميركية، فإن شركات الطيران في أوروبا تؤكد امتلاء الحجوزات الصيف المقبل، آملة في طيّ صفحة أزمات سابقة تعرضت لها خلال ذروة تفشي فيروس كوفيد-19، ويتبع هذا الإقبال ارتفاع أسعار الحجوزات.- أوروبا: حسب قانون العرض والطلب، ارتفعت أسعار تذاكر الطيران إلى أوروبا بنسبة 24 بالمئة، عما كانت عليه في آخر عامين.- آسيا: حصدت أعلى نسبة من ارتفاع أسعار تذاكر السفر إليها، ووصلت إلى 61 بالمئة.- إفريقيا: بلغ متوسط ارتفاع سعر تذاكرها 21 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.- أستراليا ونيوزيلندا: أسعار السفر إلى هناك زادت بنسبة 14 بالمئة منذ عام 2022.أكثر من سبب يقف وراء ارتفاع أسعار تذاكر السفر، ومن أبرزهم ارتفاع أسعار الوقود منذ بداية أزمة أوكرانيا، بزيادة 16 بالمئة تقريبا.ورغم سعادة شركات السياحة تجاه العودة القوية لهذا الموسم، هناك من يحذر من الإفراط في التفاؤل، إذ من المحتمل أن يتعرض القطاع إلى تكرار نقص الموظفين خلال ذروة الموسم، على غرار الصيف الماضي.ولمعرفة ما هي أفضل السبل للحصول على أسعار أقل، فيما يتعلق بحجز التذاكر والفنادق وغيرها من الأمور المتعلقة بالسفر، قال الخبير السياحي معتز نبيل لـ"سكاي نيوز عربية":"الارتفاع كان متوقعا في هذه الفترة، خاصة بعد انتهاء آثار أزمة كورونا ورفع حظر السفر في معظم الدول، إذ هناك تعطش للسفر".وأضاف: "هناك عوامل أخرى لعبت دورا في ارتفاع الأسعار، مثل ارتفاع أسعار الوقود وقلة عدد الموظفين، خاصة أن الكثير من العاملين في مجال السفر والسياحة خسروا وظائفهم خلال أزمة كورونا".وتابع نبيل: "لا أعتقد أن هناك أي بوادر لانخفاض الأسعار قريبا في ظل الارتفاع الكبير على الطلب، خاصة على حجوزات الوجهات الشتوية مثل مصر وآسيا ودول في إفريقيا وأميركا اللاتينية".وأكد أن "الطلب أيضا على السفر في الصيف المقبل مرتفع جدا على وجهات أوروبا"، مشيراً إلى أن "الأسعار لا تتجه نحو الانخفاض وإنما سترتفع أكثر، خاصة أننا لا نعرف ما إذا كانت أسعار الوقود سترتفع مجددا".وختم نبيل قائلاً: "الحجز المبكر يضمن الحصول على أسعار أقل بكثير من خطط السفر التي تتم في فترة قصيرة، لذا يجب التخطيط للسفر بشكل مبكر".