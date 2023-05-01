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عضة أسد تقتل إبن الـ6 أعوام في غزة.. أوّل حادث من نوعه القطاع!

Lebanon 24
01-05-2023 | 16:00
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لفظ طفل يبلغ من العمر 6 أعوام أنفاسه الأخيرة، اليوم، بعد أن عضه أسد في حديقة حيوانات في خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أعلنت مصادر أمنية وطبية.

وقال شاهد عيان لـ"فرانس برس"، إن "الطفل دخل من فتحة صغيرة في السياج الحديدي الملفوف بأسلاك شائكة ثم وصل إلى قفص الأسد واقترب منه، فعضته لبؤة من رأسه، ثم جاء رجال الأمن وسحبوا الطفل وهو ينزف من رأسه ونقل للمستشفى".
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وهذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الحادثة في قطاع غزة، حيث لا توجد حديقة حيوانات عامة.

واشار الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي في بيان، إلى ان "الطفل تسلق سور الحماية المحيط بقفص الأسد واقترب من إحدى فتحاته"، حيث تعرض للعض ثم توفي بعدها. وأضاف أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث.

 
 
هذا وقال مصدر طبي إن الطفل المتوفي هو "حمادة نضال اقطيط (6 أعوام) وقد نقل إلى مستشفى ناصر بخان يونس" حيث فارق الحياة.

ووقع الحادث في مدينة "أصداء" الترفيهية، التي تضم حديقة صغيرة للحيوانات، علما أن الشرطة أغلقت المدينة بعد الحادث.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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