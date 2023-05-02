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مشهد مروع.. مدرّب "جودو" يضرب طفلا عمره 7 سنوات حتى الموت!

Lebanon 24
02-05-2023 | 09:48
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ضرب محمد خليلوف، مدرب الجودو والسامبو، تلميذه فريد بكاروف البالغ سبع سنوات حتى الموت وحدث ذلك في مدرسة "سومغايت" الرياضية بأذربيجان، وفقا لما أفاد به موقع Qafqazinfo.az.

ونشر المصدر فيديو لكاميرات المراقبة، يظهر فيه خليلوف وهو يضرب الطفل الرياضي وينتزعه من شعره ويركله ويقلبه رأسا على عقب ويهزه.
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أصيب الطفل بكسر في العنق بسبب الحركة الخطيرة التي وضع بها رأسه تحت جسده ونقل إلى مستشفى للأطفال حيث فارق الحياة.

ووفقا لموقع Caliber.Az، تم رفع دعوى جنائية ضد المدرب خليلوف بموجب مادة القانون الجنائي الأذربيجاني "الإلحاق المتعمد بإيذاء جسدي خطير أدى إلى وفاة الضحية بسبب الإهمال". (روسيا اليوم)
 
مشهد مروع.. مدرب سامبو يضرب طفلا بعمر 7 سنوات حتى الموت
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