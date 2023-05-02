



وقالت تقارير إعلامية إن الزوجين سامانثا هاتشينسون (34 عاما) وأريك هاتشينسون (36 عاما) احتفلا بزفافهما على الشاطئ في ساوث كارولينا، يوم الجمعة الماضي.

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وأضافت أنه بعد مغادرتهما الحفل اصطدمت عربة غولف كانا يستقلانها بسيارة رباعية الدفع، يعتقد أن سائقها كان مخمورا ويقود بسرعة جنونية.



وحسب شهود عيان، فإن عربة الغولف "تدحرجت عدة مرات"، مما أسفر عن مقتل العروس، متأثرة بجراحها. في حادث وصف بـ"المأساوي"، لقيت عروس مصرعها وأصيب زوجها بجروح خطيرة، بعد دقائق من مغادرتهما "حفل زفافهما المثالي".وقالت تقارير إعلامية إن الزوجين سامانثا هاتشينسون (34 عاما) وأريك هاتشينسون (36 عاما) احتفلا بزفافهما على الشاطئ في ساوث كارولينا، يوم الجمعة الماضي.وأضافت أنه بعد مغادرتهما الحفل اصطدمت عربة غولف كانا يستقلانها بسيارة رباعية الدفع، يعتقد أن سائقها كان مخمورا ويقود بسرعة جنونية.وحسب شهود عيان، فإن عربة الغولف "تدحرجت عدة مرات"، مما أسفر عن مقتل العروس، متأثرة بجراحها.

وذكرت والدة أريك: "ماتت سام متأثرة بجراحها وأريك في حالة خطيرة، حيث خضع لعمليتين جراحيتين حتى الآن.. لقد كسرت عظامه وتعرض لإصابة في الدماغ.. سيتعافى بعد فترة طويلة".



وتابعت: "تسلمت خاتم زواج ابني في المستشفى بعد 5 ساعات فقط من وضعه على إصبعه.. فقد أريك حب حياته". (سكاي نيوز عربية)