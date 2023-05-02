Advertisement

منوعات

ما فعله خطير جدا... والهدف هو التدخين

Lebanon 24
02-05-2023 | 23:24
A-
A+
Doc-P-1062812-638186920855459823.jpg
Doc-P-1062812-638186920855459823.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتجز ضباط الشرطة رجلا يبلغ من العمر 31 عاما قفز على القضبان في محطة مترو "في دي إن خا" بموسكو حيث دخل النفق في مسار القطارات "كالوجسكو- ريجسكي" ليدخن فيه.

صرحت بذلك الخدمة الصحفية التابعة لإدارة شرطة مترو موسكو بوزارة الداخلية الروسية.
Advertisement

وقال ناطق باسم شرطة مترو موسكو: "نزل رجل مجهول ليلا في محطة مترو "في دي إن خا" (معرض إنجازات الاقتصاد الوطني) بموسكو إلى القضبان بغياب القطار الكهربائي، فتوغل في منطقة الخدمة. وبعد اشتغال أجهزة الإنذار التي تراقب وجود بشر في النفق، تم توقيف المخالف على الفور من قبل ضابط دورية الشرطة في مترو موسكو ونقله إلى قسم الشرطة للتحقيق.

واتضح أن المحتجز هو مواطن روسي يبلغ من العمر 31 عاما من منطقة بيرم، وقال الناطق باسم شرطة مترو موسكو "إن الدافع لأفعاله الخطيرة هو الرغبة في تدخين سيجارة".

تم وضع بروتوكول بحق الرجل المخالف بموجب الجزء الـ3 من المادة 11.15.1 من قانون الجنح الإدارية في روسيا. وقد حكمت المحكمة باعتقاله إدارياً لمدة سبعة أيام.( news.ru)


 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:57 | 2023-05-03
23:00 | 2023-05-02
16:00 | 2023-05-02
14:00 | 2023-05-02
11:15 | 2023-05-02
11:00 | 2023-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website