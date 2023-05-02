ما فعله خطير جدا... والهدف هو التدخين

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احتجز ضباط الشرطة رجلا يبلغ من العمر 31 عاما قفز على القضبان في محطة مترو "في دي إن خا" بموسكو حيث دخل النفق في مسار القطارات "كالوجسكو- ريجسكي" ليدخن فيه.صرحت بذلك الخدمة الصحفية التابعة لإدارة شرطة مترو موسكو بوزارة الداخلية الروسية.وقال ناطق باسم شرطة مترو موسكو: "نزل رجل مجهول ليلا في محطة مترو "في دي إن خا" (معرض إنجازات الاقتصاد الوطني) بموسكو إلى القضبان بغياب القطار الكهربائي، فتوغل في منطقة الخدمة. وبعد اشتغال أجهزة الإنذار التي تراقب وجود بشر في النفق، تم توقيف المخالف على الفور من قبل ضابط دورية الشرطة في مترو موسكو ونقله إلى قسم الشرطة للتحقيق.واتضح أن المحتجز هو مواطن روسي يبلغ من العمر 31 عاما من منطقة بيرم، وقال الناطق باسم شرطة مترو موسكو "إن الدافع لأفعاله الخطيرة هو الرغبة في تدخين سيجارة".تم وضع بروتوكول بحق الرجل المخالف بموجب الجزء الـ3 من المادة 11.15.1 من قانون الجنح الإدارية في روسيا. وقد حكمت المحكمة باعتقاله إدارياً لمدة سبعة أيام.( news.ru)