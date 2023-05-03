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النيران التهمت "الكنز".. حريق كشف محاولة سرقة ساذجة!

Lebanon 24
03-05-2023 | 02:28
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اندلع حريق ضخم في عقار بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة في مصر التهم كمية كبيرة من النقود، وكشف عن تعرض "غرفة الكنز" في شركة شهيرة لحديد التسليح لعملية سرقة.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم العجوزة بلاغا من موظفي أمن بشركة معروفة لحديد التسليح بشارع دمشق بنشوب حريق بالشركة، والعثور على مبالغ مالية مشتعلة بداخلها واكتشافهما سرقة مبالغ مالية من داخل غرفة تسمى "غرفة الكنز"، وهي مستغلة كخزينة بأحد الطوابق تحوي أكثر من 25 مليون جنيه إضافة لعملات أجنبية مختلفة.
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غير موعد دوامه
وتوصلت جهات التحقيق إلى أن فرد أمن بالشركة وراء عملية السرقة، بعد فحص كاميرات المراقبة وتضييق الخناق عليه ومراجعة خطوط السير، لكن ارتكابه خطأ ساذجا بتغييره موعد عمله والتواجد بالشركة ليلا بدلا من صباحا كان بداية كشف المستور، فيما ضبطته القوى الأمنية وقرر أنه استغل علمه بوجود مبالغ مالية بالخزينة محل البلاغ، وعقد العزم على سرقتها.

وكشف المتهم تفاصيل السرقة، موضحا أنه أحضر معدات واستخدمها للوصول إلى غرفة الخزينة، وكسر أدراج المكتب الموجودة والخزينة، واستولى على مبالغ مالية منهما ووضعها داخل حقائب كبيرة الحجم داخل الخزينة، وأسقطها للطابق الأرضي وهو مكان العثور عليها مشتعلة.

كما وضع المتهم جزءا من الأموال بحقيبة صغيرة الحجم سلمها لابنه أثناء مروره عليه، وطالبه بالتوجه بها لشقيقته بمنطقة حدائق القبة في القاهرة.

وفي محاولة منه لإلهاء المتواجدين للخروج بالمبالغ المستولى عليها، سكب كمية من البنزين وأشعل النيران بالشركة لكنه فوجئ بامتداد النيران حتى الطابق الأرضي وصولا للحقائب كبيرة الحجم واشتعال جزء منها.

وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط الحقيبة لدى ابنه وبداخلها مبالغ مالية لعملات "محلية وأجنبية".(العربية)
 

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