سبع كلمات في حفل تتويج الملك تشارلز ستكمل سقوط الأمير هاري

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حددت الخبيرة الملكية دانييلا إلسر لحظة واحدة في تتويج الملك تشارلز والتي ستكمل "السقوط الكامل للأمير هاري" وتسلط الضوء على مدى ما فقده.وقالت الخبيرة الملكية إن سبع كلمات ستقال في تتويج الملك تشارلز ستكمل "السقوط الذاتي" للأمير هاري.ويستعد دوق ساسكس حالياً للعودة إلى المملكة المتحدة في ما يُتوقع أن تكون زيارة سريعة في نهاية هذا الأسبوع. وعلى الرغم من قطع العلاقات مع العائلة المالكة وتقديم ادعاءات مختلفة عنها في كل من كتابه وفيلمه الوثائقي على نتفليكس، سيكون هاري حاضراً في وستمنستر آبي في اليوم الكبير.وستبقى ميغان ماركل في الولايات المتحدة مع الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، التي ستبلغ من العمر أربعة أعوام يوم السبت 6 مايو (أيار).وتقول الخبيرة الملكية دانييلا إلسير إن هاري سيكون "متفرجاً غير ذي صلة"، حيث يسلط أحد جوانب الحفل الضوء على "المدى الكامل لما فقده" بعد التخلي عن العائلة المالكة. وهي تعتقد أن تلك اللحظة ستأتي في الواقع من الأمير ويليام.وكتبت إلسير لموقع news.com.au: "من بين كل اللحظات في الحفل الذي يستغرق ساعتين تقريباً، ستكون هذه هي اللحظة التي سيكتمل فيها سقوط هاري، من أمير محبوب علناً إلى متفرج غير ذي صلة. وبينما ينطق ويليام بكلمات قسمه، سيدرك هاري مقدار ما تخلى عنه هاري في سعيه للحصول على "الحرية "و" الحقيقة "واحتضان قسم حسابات نتفليكس بحنان".وتضيف إلسير "بهذه الكلمات السبع من أمير ويلز، فإن المدى الكامل لما فقده هاري على وشك أن يظهر بوضوح"، في إشارة إلى تحية الدم الملكي، حيث يركع وريث العرش ويتعهد بالولاء للملك الجديد، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.