24
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
11
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
28
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
حادثة مرعبة.. التماسيح نهشت جسده وابتلعت الجثة
Lebanon 24
03-05-2023
|
04:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حادثة مرعبة، عُثر على رفات أسترالي داخل تمساحين، إثر فقدانه خلال ممارسته الصيد في مياه منطقة تنتشر فيها هذه الزواحف، على ما أعلنت الشرطة المحلية اليوم الأربعاء.
وقالت الشرطة إنّ الرجل البالغ 65 عاماً، والذي عرّفت عنه وسائل الإعلام الأسترالية باسم كيفن دارمودي، كان قد ذهب في رحلة صيد في شمال ولاية كوينزلاند (شمال شرق) السبت الماضي مع سكّان محليين.
Advertisement
وسمع شهود في وقت لاحق الرجل "يصرخ ويستغيث بصوت عالٍ جداً، ثم تبع ذلك صوت دفق كبير للمياه"، وفق المفتش في شرطة كيرنز الأسترالية مارك هندرسون.
وقتل حراس مسلّحون بالبنادق في وقت لاحق تمساحين بطول أمتار عدة في حديقة ليكفيلد الوطنية، حيث كانت المجموعة موجودة للصيد.
ووصف مفتش الشرطة ما حصل بأنه "مأساة"، قائلاً إنّ تحاليل أجريت على التمساحين "أتاحت للأسف التعرّف على رفات الرجل المفقود".
وقال هندرسون إنّ ضحية الحادثة كان "رجلاً لطيفاً للغاية" وكان مدير حانة من قرية ريفية في شمال الولاية.
وحذّر المسؤول عن المسائل المرتبطة بالثروة الحيوانية والنباتية في المنطقة مايكل جويس من أنّ كوينزلاند هي "أرض التماسيح".(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبيرُ زلازل لبناني يُعلن أمراً مهماً.. إستعدّوا لهذا الأمر!
Lebanon 24
خبيرُ زلازل لبناني يُعلن أمراً مهماً.. إستعدّوا لهذا الأمر!
13:09 | 2023-05-02
02/05/2023 01:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار سيّئة عن الدولار... هل تستمرّ قيمته بالإنخفاض؟
Lebanon 24
أخبار سيّئة عن الدولار... هل تستمرّ قيمته بالإنخفاض؟
09:30 | 2023-05-02
02/05/2023 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارة جديدة مهمّة عن الدولار من مصرف لبنان.. ماذا سيجري قريباً؟
Lebanon 24
إشارة جديدة مهمّة عن الدولار من مصرف لبنان.. ماذا سيجري قريباً؟
14:39 | 2023-05-02
02/05/2023 02:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة في بيانات من مصرف لبنان.. أمرٌ مالي "إيجابي" وإليكم الأرقام!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة في بيانات من مصرف لبنان.. أمرٌ مالي "إيجابي" وإليكم الأرقام!
14:06 | 2023-05-02
02/05/2023 02:06:02
Lebanon 24
Lebanon 24
سيّدة تتجوّل في أسواق صيدا وصور والنبطية... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به!
Lebanon 24
سيّدة تتجوّل في أسواق صيدا وصور والنبطية... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به!
09:34 | 2023-05-02
02/05/2023 09:34:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:00 | 2023-05-03
الانفصال والطلاق... كيف يمكن تجاوز الصدمة؟
06:30 | 2023-05-03
مجزرة داخل مدرسة... طالب يقتل 8 تلاميذ رمياً بالرصاص!
05:00 | 2023-05-03
بسبب "إل نينيو".. تحذير من درجات حرارة قياسية!
05:00 | 2023-05-03
قتل 5 من جيرانه... هكذا تم القبض عليه
03:29 | 2023-05-03
سبع كلمات في حفل تتويج الملك تشارلز ستكمل سقوط الأمير هاري
02:48 | 2023-05-03
تجردت من أمومتها.. زوج آكلة طفلها في مصر يخرج عن صمته وهذا ما قاله
فيديو
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
04:25 | 2023-05-03
03/05/2023 15:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
03/05/2023 15:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
03/05/2023 15:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact