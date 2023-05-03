Advertisement

منوعات

حادثة مرعبة.. التماسيح نهشت جسده وابتلعت الجثة

Lebanon 24
03-05-2023 | 04:16
A-
A+
Doc-P-1062907-638187097933649142.png
Doc-P-1062907-638187097933649142.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في حادثة مرعبة، عُثر على رفات أسترالي داخل تمساحين، إثر فقدانه خلال ممارسته الصيد في مياه منطقة تنتشر فيها هذه الزواحف، على ما أعلنت الشرطة المحلية اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة إنّ الرجل البالغ 65 عاماً، والذي عرّفت عنه وسائل الإعلام الأسترالية باسم كيفن دارمودي، كان قد ذهب في رحلة صيد في شمال ولاية كوينزلاند (شمال شرق) السبت الماضي مع سكّان محليين.
Advertisement

وسمع شهود في وقت لاحق الرجل "يصرخ ويستغيث بصوت عالٍ جداً، ثم تبع ذلك صوت دفق كبير للمياه"، وفق المفتش في شرطة كيرنز الأسترالية مارك هندرسون.

وقتل حراس مسلّحون بالبنادق في وقت لاحق تمساحين بطول أمتار عدة في حديقة ليكفيلد الوطنية، حيث كانت المجموعة موجودة للصيد.

ووصف مفتش الشرطة ما حصل بأنه "مأساة"، قائلاً إنّ تحاليل أجريت على التمساحين "أتاحت للأسف التعرّف على رفات الرجل المفقود".

وقال هندرسون إنّ ضحية الحادثة كان "رجلاً لطيفاً للغاية" وكان مدير حانة من قرية ريفية في شمال الولاية.

وحذّر المسؤول عن المسائل المرتبطة بالثروة الحيوانية والنباتية في المنطقة مايكل جويس من أنّ كوينزلاند هي "أرض التماسيح".(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2023-05-03
06:30 | 2023-05-03
05:00 | 2023-05-03
05:00 | 2023-05-03
03:29 | 2023-05-03
02:48 | 2023-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website