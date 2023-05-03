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منوعات
سقطت من المصعد بعد أن دخلت في الباب الخطأ.. ففقدت حياتها (فيديو)
Lebanon 24
03-05-2023
|
11:00
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بعد أن انتشرت رائحة كريهة من أسفل نظام المصاعد، عثر عمال أحد مطارات أندونيسيا على جثة سيدة متوفية.
وقالت شبكة "سي أن أن" الأميركية في تقرير لها، إن السيدة سقطت من المصعد بعد أن دخلت في الباب الخطأ، الذي يؤدي مباشرة إلى أسفل، وعثر موظفو المطار على جثة آيسيا سينتا ديوي 38 عاما، بعد ثلاثة أيام على سقوطها.
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وقال متحدث باسم المطار لـ"سي أن أن إندونيسيا" إن المصعد كان يعمل بشكل طبيعي عند فحصه، وتم إرسال جثة السيدة ديوي إلى مستشفى محلي لتشريحها.
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة اللحظات الأخيرة للسيدة ديوي قبل سقوطها المميت من المصعد في مطار كوالانامو في ميدان، شمال إندونيسيا.
وبحسب اللقطات، فقد دخلت السيدة المصعد من خلال واحد من مجموعة من الأبواب، ثم استدارت للضغط على زر للصعود للطابق الثاني، وعندها وقفت وانتظرت، وبدأت تنظر إلى هاتفها بينما تحاول فتح مجموعة من الأبواب خلفها.
ثم بدت وكأنها تضغط على زر الرفع مرة أخرى، بينما تواجه الباب الذي دخلت منه، ثم بدت وكأنها تجري مكالمة هاتفية وهي تتجول عبر الأبواب المغلقة، وتخطو نحو فتحة المصعد.
وطلبت عائلة ديوي من موظفي المطار البحث عنها بعد أن فقدوا الاتصال بها ولم يتمكنوا من العثور عليها في صالة المطار.
قبل وفاتها، ورد أن السيدة ديوي اتصلت هاتفيا بابنة أختها لتخبرها أنها محاصرة.
وألقى شقيقها، رجا حسيبوان باللوم في الحادث على ضعف أمن المصعد، وقال" "هذا مطار دولي، كيف يمكن تسمية هذه، معايير السلامة؟" وأضاف "كانت استجابة الموظفين غير مرضية للغاية".
يذكر أن الشرطة استجوبت 12 شاهدا من بينهم ضباط بالمطار ورجال أمن. (الحرة)
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