اغتصب ابنته أكثر من مرّة داخل غرفتها.. حتى حملت منه!

أصدرت محكمة مصرية في محافظة الشرقية، قرارا بإحالة أوراق نجار إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة الخميس 25 أيار الجاري للنطق بالحكم، بعد اغتصابه لطفلته.

وفي التفاصيل، استغل الأب صاحب الـ37 سنة صغر سن ابنته (18 سنة) وعاشرها كرها عنها داخل غرفتها.

Advertisement

وعلى مدار عدة أشهر، كرر الأب فعلته 5 مرات، حتى حملت الفتاة منه سفاحا. ولم تجد الفتاة أحدا ينجدها من أنياب الأب سوى والدتها، وقصت لها ما جرى، لتتلقى صدمة حياتها، لتصطحب الابنة إلى قسم الشرطة وتتهم الأب بمعاشرة ابنته وحملها منه سافحا.

وروت الفتاة أمام الأجهزة الأمنية ما جرى من والدها على سرير غرفته وقالت: "كان بيهددني بالضرب والطرد.. وكنت خايفة".



على الفور، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأب وأحالته إلى النيابة العامة، التي أمرت بإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم عرض نجلته الطفلة للخطر منذ طفولتها بأن تسبب في تعرض أخلاقها وصحتها للخطر مرتكبًا جريمته محل الاتهام، بما يُهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لها.





وفي النهاية، قضت المحكمة بإحالة أوراق الأب إلى مفتي الديار؛ لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه. (مصراوي)