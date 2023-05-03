سحلوها من شعرها وافقدوها الوعي.. طلاب يضربون معلمة تدخلت لفك اشتباك بينهم (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطلاب من تكساس الأميركية، يهاجمون معلمة أميركية حاولت فض شجار بينهم، مما تركها تتعرض لضرب مبرح نُقلت إثره إلى المستشفى غير قادرة على الكلام، وفقًا لعائلتها.

ووفقا لـ"نيويورك بوست"، فإن المشاجرة بدأت بين اثنين من طلاب الصف التاسع في ممر في مدرسة ويستفيلد الثانوية في هيوستن، والتم حولهم بقية الطلاب مشجعين الشجار، حتى وصل صداه للمسؤولين فتدخلت السيدة إلى أن لقيت نصيبها.