شرطي ينجو من الموت بأعجوبة! (فيديو)

نجا ضابط شرطة أميركي من موت محقق بأعجوبة، عندما فقد سائقٌ السيطرة على سيارته وخرج عن الطريق السريع في شمال ولاية فيرجينيا.



وتم التقاط الحادث بكاميرا مثبتة على سيارة الضابط، وفق ما قالت إدارة شرطة مقاطعة فيرفاكس.

واصطدمت السيارة بعنف بسيارة أخرى كانت جانبا بعدما أوقفها الشرطي، الذي تفاجئ بقدوم السيارة بأقصى سرعة نحوه، بينما سارع للهرب من المكان ونجا بأعجوبة.



ووفق موقع أخبار شرطة مقاطعة فيرفاكس، فإن سائق السيارة التي انحرفت عن مسارها، يبلغ من العمر 17 عاما، وكان متجها شمالً على الطريق السريع بسرعة عالية قبل أن يفقد السيطرة على عربته.