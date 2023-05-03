Advertisement

منوعات

سيدة تسقط من مصعد وتلقى حتفها.. شاهدوا فيديو اللحظات الأخيرة

Lebanon 24
03-05-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1063116-638187520520349757.jpg
Doc-P-1063116-638187520520349757.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عثر عمال أحد مطارات إندونيسيا على جثة سيدة متوفاة بعد أن انتشرت رائحة كريهة من أسفل نظام المصاعد.

في التفاصيل سقطت السيدة من المصعد، بعد أن دخلت في الباب الخطأ الذي يؤدي مباشرة إلى أسفل، وفق شبكة "سي أن أن" الأميركية.

فيما عثر موظفو المطار على جثة آيسيا سينتا ديوي (38 عاماً) بعد 3 أيام على سقوطها. وتم إرسالها إلى مستشفى محلي لتشريحها.

إلى ذلك، قال متحدث باسم المطار لـ"سي أن أن إندونيسيا" إن المصعد كان يعمل بشكل طبيعي عند فحصه.

وأظهرت كاميرات المراقبة اللحظات الأخيرة لديوي قبل سقوطها المميت من المصعد بمطار كوالانامو في ميدان شمال إندونيسيا، يوم 24 نيسان الماضي.

Advertisement


من جانبها، طلبت عائلة ديوي من موظفي المطار البحث عنها بعد أن فقدوا الاتصال بها ولم يتمكنوا من العثور عليها في صالة المطار.

وقبل وفاتها، ورد أن ديوي اتصلت هاتفياً بابنة أختها لتخبرها أنها محاصرة.

إلى ذلك ألقى شقيقها، رجا حسيبوان، باللوم في الحادث على ضعف أمن المصعد، قائلاً: "هذا مطار دولي، كيف يمكن تسمية هذه، معايير السلامة؟"، مضيفاً أن "استجابة الموظفين كانت غير مرضية للغاية".

يذكر أن الشرطة استجوبت 12 شاهداً من بينهم ضباط بالمطار ورجال أمن.
المصدر: سكاي نيوز
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2023-05-03
13:53 | 2023-05-03
11:00 | 2023-05-03
10:44 | 2023-05-03
08:00 | 2023-05-03
06:30 | 2023-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website