سيدة تسقط من مصعد وتلقى حتفها.. شاهدوا فيديو اللحظات الأخيرة

Buntut dari seorang wanita yang sempat dinyatakan hilang di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, namun akhirnya ditemukan telah tewas membusuk di bawah lift bandara membuat Ditjen Perhubungan Udara berikan surat teguran pada manajemen Bandara Kualanamu. https://t.co/ns6OyEQSsE pic.twitter.com/okbvkYPVI4 — CNN Indonesia Daily (@CNNIDdaily) May 1, 2023 Advertisement

عثر عمال أحد مطارات إندونيسيا على جثة سيدة متوفاة بعد أن انتشرت رائحة كريهة من أسفل نظام المصاعد.في التفاصيل سقطت السيدة من المصعد، بعد أن دخلت في الباب الخطأ الذي يؤدي مباشرة إلى أسفل، وفق شبكة "سي أن أن" الأميركية.فيما عثر موظفو المطار على جثة آيسيا سينتا ديوي (38 عاماً) بعد 3 أيام على سقوطها. وتم إرسالها إلى مستشفى محلي لتشريحها.إلى ذلك، قال متحدث باسم المطار لـ"سي أن أن إندونيسيا" إن المصعد كان يعمل بشكل طبيعي عند فحصه.وأظهرت كاميرات المراقبة اللحظات الأخيرة لديوي قبل سقوطها المميت من المصعد بمطار كوالانامو في ميدان شمال إندونيسيا، يوم 24 نيسان الماضي.من جانبها، طلبت عائلة ديوي من موظفي المطار البحث عنها بعد أن فقدوا الاتصال بها ولم يتمكنوا من العثور عليها في صالة المطار.وقبل وفاتها، ورد أن ديوي اتصلت هاتفياً بابنة أختها لتخبرها أنها محاصرة.إلى ذلك ألقى شقيقها، رجا حسيبوان، باللوم في الحادث على ضعف أمن المصعد، قائلاً: "هذا مطار دولي، كيف يمكن تسمية هذه، معايير السلامة؟"، مضيفاً أن "استجابة الموظفين كانت غير مرضية للغاية".يذكر أن الشرطة استجوبت 12 شاهداً من بينهم ضباط بالمطار ورجال أمن.