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منوعات
بعد 5 مليارات سنة كيف ستكون نهاية العالم؟ علماء يحذرون
Lebanon 24
04-05-2023
|
01:43
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تمكن العلماء من اكتشاف نجم يبتلع كوكبا على بعد 12000 سنة ضوئية بالقرب من كوكبة أكويلا الشبيهة بالنسر، محذرين من أن الأمر نفسه سيحدث للأرض خلال 5 مليارات سنة.
ولاحظ علماء الفلك سابقا إمكانية وجود نجوم قبل وبعد فترة وجيزة من فعل التهام كواكب بأكملها، لكنهم لم يسبق لهم أن اكتشفوا أيًا منها.
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وتم التعرف على النجم عندما اكتشف الخبراء أنه أصبح أكثر سطوعا بأكثر من 100 مرة خلال 10 أيام فقط، قبل أن يتلاشى بسرعة.
وقال المؤلف الرئيسي كيشالاي دي، من معهد كافلي للفيزياء الفلكية وأبحاث الفضاء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "كنا نشهد المرحلة النهائية من البلع، على الرغم من أنها قد تبدو مرعبة، إلا أن هذه الملاحظة هي لمحة واقعية عن مصير الأرض".
اكتشف باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا النجم الآكل للكوكب في أيار 2020، ومع ذلك، فقد استغرق الأمر 12 شهرا أخرى حتى يتمكنوا من فهم ما كان يحدث بالضبط.(سكاي نيوز)
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