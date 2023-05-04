"إياك والقفز بالماء".. هذا ما يجب أن تفعله عندما يهاجمك النحل

لسع سرب من النحل امرأة أكثر من 75 مرة خلال جلسة تصوير، وفقا لمسؤولي الإطفاء في منطقة وادي باكاي في أريزونا.





وأمام هذا الواقع، قدم تقرير لواشنطن بوست جملة من النصائح بشأن التصرف الأمثل في مثل هكذا موقف، مشددا على ضرورة الركض في خط مستقيم وحماية الوجه باليدين والبحث عن مكان مغلق وعدم القفز في الماء.

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وأشار التقرير الى أن النحل يصبح أكثر نشاطا في أواخر الربيع، فإذا حصل هجوم من قبل النحل بشكل جماعي وهذا الأمر غير شائع، سوى في حال مهاجمة القفير، يترتب على الشخص الركض للعثور على مخبأ بأسرع ما يمكن في خط مستقيم، وهذا ما يساعد الشخص على اجتياز أكبر مسافة خلال فترة زمنية معينة .

وبحسب التقرير فإنه يمكن للنحل مطاردة الشخص لمسافات طويلة والوصول إلى سرعات تصل إلى 20 ميلا في الساعة.

والشخص لدى الخوف يركض بسرعة أكبر، وما يساعده هو جريه فرديا في حين أن النحل يطير بسرب الأمر الذي يقلل من سرعته.

وشدد التقرير على حماية الوجه لدى الجري خصوصا الأنف والفم والعينين، مشيرا الى أن هذا الأمر يقلل أيضا من كمية ثاني أكسيد الكربون التي يفرزها، وهو محرض آخر للنحل، لافتا الى أنه يجب الحذر لدى الهروب، وذلك لعدم السقوط لأنه حينها "ستحدث الكارثة" وفق التقرير.

وأكد التقرير أن النحل لن يتوقف عن ملاحقة الشخص، وقال: "يجب ايجاد أي مكان آمن ومغلق مثل مبنى أو سيارة نوافذها مغلقة، وفي حال كانت هذه الأمكنة موجودة بالقرب من مكان الهجوم فيمكن الهرب فورا إليها".

ويجب تجنب الاختباء بمكان فيه فتحات يمكن أن يدخلها النحل، فحبس النفس في مكان غير آمن "هو استراتيجية الملاذ الأخير".

ويحذر التقرير من القفز في بركة ماء للاختباء من النحل، لأن ذلك يزيد من خطر الإصابة باللسع عند الخروج للتنفس، ويزيد أيضا من خطر الغرق.

والنحل المهاجم ممكن أن ينتظر الشخص في الخارج، ويمكنه تتبعه عبر فقاعات ثاني أكسيد الكربون التي يطلقها عندما يكون تحت الماء.

وحسب موقع مايو كلينك، فإن لسعات النحل هي شيء مزعج شائع الحدوث خارج المنزل في معظم الحالات، تكون لسعات النحل مزعجة فقط، والعلاج المنزلي هو المهم لتخفيف الألم.

ولكن إذا كانت لديك حساسية من لسعات النحل أو كنت تتعرض للسعات النحل في الكثير من الأحيان، فقد يكون لديك رد فعل يحتاج إلى العلاج الطارئ، وفق الموقع الطبي.

ويضيف أنه يمكن اتباع خطوات عدة لتجنب لسعات النحل، وكذلك لسعات الدبُّور، واكتشاف كيفية علاجها إن تعرض الشخص لها.

وتسبب لسعات النحل ردود أفعال مختلفة، تتراوح من ألم مؤقت وعدم ارتياح إلى تفاعلات تحسُّسية شديدة، لكن موقع مايو كلينك قال إن الحشرات مثل النحل والدبابير لا تُصنّف باعتبارها حشرات عدوانية، لأنها تظهر عدوانيتها في حالة الدفاع عن نفسها.

وفي معظم الحالات، يُؤدِّي ذلك إلى الإصابة بلسعة واحدة أو أكثر. في بعض الحالات، ربما يُصاب الإنسان بالشرى، أو بوخذ النحل، ويتعرَّض للسعات عدة.

وبحسب الموقع، فإن بعض أنواع النحل مثل نحل العسل الأفريقي، يتحرّك في جماعات كبيرة بشكل يفوق أي نوع آخر من النحل، ويقوم باللسع في جماعات.



وإذا تعرض الشخص للسع أكثر من 12 مرة، فإن تراكُم سم النحل ربما يُؤدي إلى حدوث تفاعلات سامة ويجعل الشخص يشعر بالإعياء التام.



وتتضمّن العلامات والأعراض ما يلي:

الغثيان أو القيء أو الإسهال

الصداع

الإحساس بالدوران (نوبات الدوار)

نوبات التشنّج

الحمَّى

الدوخة أو الإغماء. (الحرة)