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منوعات
نشرت فيديو مشيناً لطفليها عبر الانترنت.. وهذا ما حلّ بها
Lebanon 24
04-05-2023
|
05:00
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قررت النيابة العامة المصرية ضبط وإحضار صاحبة قناة على يوتيوب نشرت فيديو مشيناً لطفليها عبر الإنترنت.
وذكرت النيابة المصرية في بيان رسمي، مساء أمس الأربعاء، أنها رصدت تداول مقطع فيديو لسيدة تتحدث فيه عن اكتشافها إقامة أحد طفليها علاقة جنسية مع شقيقته، كما ذكرت في الفيديو أنها شاهدت محادثة على الهاتف بين ابنها وآخر يطلب منه إقامة علاقة جنسية معه، وتحاول الحصول على اعترافات من طفلين صغيرين من أطفالها برؤيتهما للواقعة.
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وقالت النيابة المصرية إنها تلقت بلاغا من المجلس القومي للأمومة والطفولة يتضمن نشر المتهمة الفيديو على قناتها على اليوتيوب ومعها 3 من أطفالها، الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة، لتحقيق نسب مشاهدات عالية وتحقيق أرباح طائلة، متهما السيدة بهتك العرض والإتجار بالبشر واستغلال الأطفال لجذب المشاهدين.
وأوضحت النيابة أنها اطلعت على المقطع المتداول، وسألت مشرفا بخط نجدة الطفلِ بالمجلس عن مضمونِ البلاغ وتفصيلاته، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعةِ، وتحديدِ هوية المتهمة في ضوء المعلومات التي تضمَها بلاغُ المجلسِ القوميِّ للأمومة والطفولة حول اسمها ورقم هاتفِها ومحل إقامتها، وأمرت بضبطِها وإحضارِها لاستجوابِها.
تطهير مجتمعي
وكان المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، قد تقدم ببلاغ رسمي يطالب فيه بالتحقيق مع يوتيوبر تدعى "أم زياد وهبة" نشرت فيديو تعترف فيه باكتشاف علاقة جنسية بين طفليها.
وذكر أنه وفقا للقانون تعد هذه الواقعة إساءة لكرامة وحقوق الطفل وفق نص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996، وما قد تشكله من جريمة هتك عرض وجريمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، مضيفا أن ما فعلته السيدة الأم يعد مخالفا لقانون حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي له.(العربية)
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