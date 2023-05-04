بطلب من الضحية.. فتاة تقتل والدتها بمسدس والدها

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أفاد مصدر أمني مسؤول في محافظة نينوى العراقية بمقتل امرأة على يد ابنتها رميا بالرصاص شرقي مدينة الموصل شمال البلاد.وأبلغ المصدر بأن مديرية شرطة الكرامة في نينوى اكتشفت جريمة قتل في حي القدس شرقي الموصل بعد ساعات من وقوعها.ووفقا للمصدر ذاته فإنه تم إلقاء القبض على فتاة من مواليد 2009 قتلت والدتها بمسدس والدها بطلب من الضحية بسبب الظروف العائلية الصعبة والمشاكل التي تمر بها العائلة. (روسيا اليوم)