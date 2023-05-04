التوازن بين العمل والحياة... هل يمكن تحقيقه؟

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من المقرر أن تخفض تشيلي ساعات العمل الأسبوعية من 45 إلى 40 ساعة بعد موافقة البرلمان، ويتناقض القرار مع منظومة العمل في باقي دول أميركا اللاتينية.وبذلك تنضم تشيلي إلى الإكوادور التي لديها أقصر أسبوع عمل بأميركا اللاتينية القارة التي تُعرف بأطول ساعات عمل رسمية في العالم، إذ تبلغ أسبوعيا بالأرجنتين والمكسيك وبيرو وبنما 48 ساعة، في حين يعمل البرازيليون قرابة 44 ساعة في الأسبوع الواحد.القانون عكس الواقعيشار إلى أن معظم دول العالم سنت قوانين لضمان حقوق العمال وتحديد ساعات العمل وحماية الموظفين من إجبارهم على العمل ساعات إضافية، بيد أن الواقع يشير إلى غير ذلك، ولا يقتصر هذا السلوك على الدول النامية.فعلى سبيل المثال، تشتهر في اليابان ظاهرة "الكاروشي" أو الموت من الإفراط في العمل، إذ تبلغ ساعات العمل الأسبوعية 40 ساعة، لكن مستوى انتهاكات العمل مرتفع، وهو الأمر الذي دفع الحكومة اليابانية إلى إصدار قانون عام 2018 يحدد ساعات العمل الإضافية بـ 30 ساعة في الشهر.ورغم ذلك، كشفت دراسة العام الماضي أن 37% من 18 ألف شركة تطلب من الموظفين العمل لساعات إضافية بمعدل 80 ساعة غير مدفوعة الأجر شهريا.وليست اليابان وحدها التي تُعرف بساعات عمل طويلة، إذ تشتهر الولايات المتحدة أيضا بساعات إضافية أسبوعية، حيث يتعرض الموظفون لضغوط من أرباب العمل، خاصة في قطاعات معينة مثل الاقتصاد والقانون والتمويل والتكنولوجيا، في حين يضطر العديد من المحامين إلى العمل لقرابة 60 ساعة أسبوعيا من أجل الوفاء بساعات العمل المحددة.كوريا الجنوبية تخطط لرفع ساعات العملوبحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن ساعات العمل بالولايات المتحدة تبلغ في المتوسط 1791 ساعة في السنة، بما يفوق متوسط ساعات العمل السنوية في ألمانيا بأكثر من 442 وأكثر من 301 ساعة في فرنسا.يذكر أنه ليست جميع دول العالم تحذو حذو تشيلي في خفض ساعات العمل. فعلى النقيض منها، كانت كوريا الجنوبية تخطط هذا العام لرفع الحد الأقصى لساعات العمل من 52 إلى 69 ساعة، بعد أن اشتكت العديد من الشركات من أن النظام الحالي لا يساعد في الوفاء بمواعيد الإنتاج، بيد أن الحكومة اضطرت لإعادة النظر في الخطط المقترحة على وقع احتجاجات العمال. وخلال 2021، بلغ عدد ساعات العمل في كوريا الجنوبية بشكل رسمي 1915 ساعة.وفي فرنسا، جرى تحديد ساعات العمل الأسبوعية بـ 35 ساعة مع مطلع الألفية الجديدة. ورغم أن القرار كان يُنظر إليه باعتباره وسيلة لتحسين التوازن بين العمل والحياة، فإن الواقع يشير إلى أن الإجراء يرمي إلى خفض البطالة، التي وصلت مستوى قياسيا بلغ 12.5% وتحديد النقطة التي يبدأ بعدها العمل لساعات إضافية مدفوعة الأجر.معضلة جودة بيئة العملوتشير الإحصائيات إلى أن جودة بيئة العمل، بما يشمل عدد ساعات العمل والإجازات مدفوعة الأجر وأنظمة التقاعد والتأمين الصحي، تعد مرتفعة في الدول الديمقراطية وأكثر تقدما بسبب دور النقابات العمالية. ورغم ذلك، تظهر بيانات منظمة العمل الدولية أن الدول غير الأوروبية توجد بها ساعات عمل أسبوعية منخفضة.وتجدر الإشارة إلى أن أيام العمل الرسمية بالدول المتقدمة تعد أقصر مع تزايد أيام العطلات والإجازات، في ظل قوانين تعوض العمال عن العمل لساعات إضافية. وبدأ إدخال نُظم لتحسين ظروف العمل منذ القرن 19، وقد جرى توسيع نطاق هذا الأمر عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.ويعمل 15% فقط من العمال والموظفين بدول الاتحاد الأوروبي -الوقت الحالي- أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، بينما تبلغ النسبة بالصين وكوريا الجنوبية أكثر من 40% وفي تشيلي تصل إلى 50% من اليد العاملة.